Finesse(R) Solutions推出生物传感器SmartVessel(TM)

Finesse(R) Solutions推出用于细胞培养和发酵的3L一次性生物传感器SmartVessel(TM)

加州圣克拉拉2016年11月1日电 /美通社/ -- 生命科学工艺应用测量与控制解决方案制造商 Finesse Solutions, Inc. 宣布推出 3L 一次性生物反应器 SmartVessel。SmartVessel 具有用于哺乳动物、干细胞、昆虫和植物细胞培养应用的集成一次性传感器，还拥有用于发酵和生物燃料应用的独立电化学传感器端口。SmartVessel 的所有材质均符合 USP Class VI 医用标准，不含动物源性成分、不含乳胶，不含双酚 A (BPA) 并且不含邻苯二甲酸盐。

这种搅拌式生物反应器的工作体积约为 0.5L 至 2.2L 不等。因为进行了预安装和预消毒，因此可以立即投入使用。无需进行劳动密集型步骤，如高压灭菌或探头的安装，从而最大限度地减少安装时间。其叶轮设计拥有极大的灵活性，因此每个应用都可以独立进行优化。

SmartVessel 的设计提供了搅拌时最佳的低剪切速率性能，而不会影响溶氧系数 (kLa) 或热控制效果以及一次性系统的效率和灵活性。性能上可与 SmartGlass™ 相媲美，SmartVessel 在与 G3Lab™ 通用控制器同时使用时可与 SmartRocker™ 轻松互换。

SmartVessel头板可插入高压灭菌探头（如细胞活性或CO2）。与 SmartRocker 类似，SmartVessel还利用集成的 SmartPuck 传感器技术，进行 pH 值、溶解氧 (DO) 和温度测量。SmartVessel的设计可以最大程度提高从简单的补料分批到复杂的灌注过程的工艺灵活性。此外，在头板中集成一个激冷棒也成为可能，从而支持用于发酵应用中。

Finesse首席执行官兼联合创始人 Barbara Paldus 博士表示：“SmartVessels代表了 Finesse 为实验室细胞培养市场带来一次性解决方案的持续承诺。我们预计 SmartVessel 将为干细胞和 CAR-T 治疗的工艺开发和优化以及更多传统应用的种子培养与细胞库的生产提供一套独特的完整解决方案。”