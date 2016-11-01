Quantifeed随着亚太业务继续拓展宣布几项重要任命

新任命的高管均来自领先银行

香港2016年11月1日电 /美通社/ -- 亚太地区数字财富管理解决方案的领先供应商 Quantifeed 今天宣布任命 Audrey Wong 担任首席运营官与首席财务官，同时宣布了香港和澳大利亚其他几项重要的高管任命。这家总部位于香港的公司在7月份宣布成功完成450万美元 A 轮融资之后正在积极推进区域拓展。



左起分别为Chi-Leung Fung、Audrey Wong、Dominic Chan、Graeme Brant

Audrey Wong 带来了强大的财务与运营经验。此前，她在香港担任美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) Asia Pacific Equities 部门首席运营官。她在投资银行领域拥有超过15年的职业经验，包括曾任首席财务官和首席运营官。

Wong 女士表示：“很高兴加入 Quantifeed 这样一家在香港已经拥有良好声誉和卓越历史的快速发展金融科技公司。随着该公司在亚太市场的不断发展壮大，我将与管理团队合作，努力践行 Quantifeed 的商业战略，以一种可持续的方式实现增长。”

随着越来越多的金融机构希望通过自动化建议为客户和顾问提供增强的在线财富管理经验，Quantifeed 的技术正快速获得这些机构的认可。该公司面向金融机构的可高度升级的数字解决方案已经与现有系统进行集成，减少了为企业客户实施新技术的时间和成本。该平台基于生活目标、风险评估和投资主题为消费者和财富顾问提供了自动化的投资功能。

其他主要任命还包括：

Graeme Brant，工作地点位于悉尼，将担任战略合作高管，推动该公司在澳大利亚的业务发展。Graeme 为机构、高净值和零售投资者带来了他在投资产品与分销领域强大的专长。Graeme 在金融服务领域拥有超过20年的职业经验，曾在美林 (Merrill Lynch) 和麦格理银行 (Macquarie Bank) 担任高级职位；

Dominic Chan，工作地点位于香港，将于年底之前加入该公司担任战略合作高管，负责北亚地区分销业务。他在渣打银行 (Standard Chartered Bank) 和摩根大通 (JP Morgan) 等领先的金融机构拥有超过16年的丰富经验；以及

Chi-Leung Fung，工作地点位于香港，将担任 Senior DevOps。 Chi-Leung 原是美银美林亚太证券技术支援部主管，带来了电子交易和衍生品平台设计和技术领域的专长。

Quantifeed 首席执行官兼联合创始人 Alex Ypsilanti 表示：“这些任命体现了我们致力于帮助亚洲财富管理企业执行数字化战略的承诺。这些优秀人才的加盟令我们感到无比荣幸。他们一定会帮助我们在亚洲各地实现业务增长和拓展。”