金鹿公务要约收购全球领先的旅行保障公司UAS

亚洲顶级公务航空公司携手全球领先旅行保障公司，共谱全球化新篇章

美国奥兰多2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年11月1日，全球规模最大的公务航空展会 -- 美国国家公务航空会议暨展览会 (NBAA-BACE) 在美国奥兰多拉开帷幕，期间，海航集团旗下亚洲顶级公务航空公司金鹿公务发布消息，正式要约收购全球领先的旅行保障公司UAS International Trip Support（UAS）。双方签署了股权收购协议，预计在2016年12月完成交割。



从左至右：UAS董事长Omar Hosari先生，金鹿公务董事长张鹏先生，UAS执行主席Mohammed Husary先生

根据协议内容，交易完成后，金鹿公务将与UAS现有股东共同持股，双方共同决定，创始人Mohammed Husary先生和Omar Hosari先生将继续担任UAS集团的执行总裁和CEO，管理UAS集团业务。

此次合作将使两家富有活力且极具远见的公司强强联合，增强双方的实力，并推动国际商务飞行以及客户体验的重大变革。

金鹿公务是世界500强海航集团旗下专注于公务航空产业的公司，是中国第一家公务机公司，也是目前亚洲最大的公务机公司，至今已运营21年，机队规模达90架，包括目前世界顶级、唯一的一架BBJ 787“梦想商务机”。近年，金鹿公务加快了服务提升和国际化步伐，加速全球公务航空运营网络布局，并将业务延伸到了公务机租赁、飞机托管、航空救援、飞机资产交易、飞机维修、地面代理服务、FBO等公务航空产业上下游领域。而凭借其极致的服务品质，金鹿公务也成为2015年全球唯一的“世界领先公务机运营商”大奖获得者。

自2000年成立至今的短短16年间，UAS已经成为全球旅行保障领域里的领航者，拥有休斯顿、约翰内斯堡、香港、迪拜四个洲际总部，在内罗毕、拉各斯、北京、新德里四地建立区域办事处，并为23个全球旅行目的地提供以公务飞行为主的地面旅行保障服务。而UAS的高速发展，也是基于理念领先、技术领先以及对用户体验最大限度的关注。

显然，此番强强联合，必将进一步加大双方在国际航空市场的扩张步伐。

UAS创始人以及执行总裁Mohammed Husary先生称：“开拓创新的精神是金鹿公务与UAS共有的企业特质，我们非常高兴能够与这样一家卓越的公务航空公司合作。金鹿公务不断展现的壮志雄心与积极进取的形象与UAS的战略目标完全契合。”

他还表示：“拥有这样一个强大的合作伙伴将大大加快UAS的发展与壮大。金鹿公务的支持将帮助我们实现中期目标并且使我们未来的长远利益最大化。”

同为UAS创始人的Omar Hosari先生目前担任CEO一职，他表示：“与金鹿公务的联合为UAS带来了巨大的商业潜力，大大加强UAS在旅行保障领域内的优势地位。同样的，金鹿公务也会得到来自UAS的世界级飞行保障服务的支持，帮助他们更快的扩张国际市场，推进国际化进程。”

金鹿公务董事长张鹏先生表示：“金鹿公务非常期待此次与UAS达成的战略合作。对于金鹿公务来说，这将加强我们的全球运营能力，推动客户服务体验的持续升级，并加速金鹿公务的国际化发展进程。未来，金鹿公务将继续通过战略并购加速国际化进程，但更重要的是，我们要整合各种优势资源，为全球客户打造一种完美的、融会艺术与梦想、并彰显东方之美的独特体验。”