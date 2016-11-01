CBME中国携孕婴童企业捐赠26万 资助贫困儿童

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年10月27日，由博闻中国（杭州）发起的“关爱贫困儿童大型慈善义卖活动”捐赠仪式在上海滴水湖皇冠假日酒店举行。在400余位孕婴童精英人士的见证之下，博闻中国（杭州）向中国儿童少年基金会捐赠了总计260,600元的善款。此次活动旨在让更多人关注中国贫困儿童的生活现状，帮助他们健康成长，所有善款将用于资助云南屏边的贫困儿童，购买包含生活及学习用品的爱心套餐。

《中国的儿童贫困:现状与对策》指出：中国儿童处于相对贫困线以下的，占了中国儿童总人数的16.7%，相较于全国平均水平，儿童相比其他人群更易于陷入贫困。

“关爱贫困儿童大型慈善义卖活动”得到了孕婴童产业各方的积极支持与响应：共计收到来自45家孕婴童企业的爱心捐赠物品，通过2016 CBME中国孕婴童展、童装展（CBME中国）现场进行慈善义卖和众多孕婴童产业爱心人士的踊跃捐款，最终筹集善款260,600元。此次筹集的所有善款将通过中国儿童少年基金会发起的“HELLO 小孩”公益项目资助云南屏边的贫困儿童。

呵护下一代的健康成长是孕婴童产业的使命，CBME中国长期参与公益事业，2015年聚焦自闭症儿童成长，首次发起大型慈善义卖活动；未来也将携手孕婴童企业关爱更多需要帮助的孩子。在捐赠仪式现场，博闻中国（杭州）总经理龚康康女士宣布：根据2016 CBME 秋季研讨会嘉宾的票选推荐，2017年将和产业各方一道共同关注并帮助孤儿群体。