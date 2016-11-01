上海迪拜周期间达成十一项合作协议，交流与合作再谱新乐章

致力发展两座友好城市间的经贸与文化交流

迪拜工商会宣布将在上海开设代表处

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 上海迪拜周期间签署的一系列合作协议为欣欣向荣的中国-阿联酋双边关系增添新亮点，并进一步展示出迪拜在中国经济文化国际交流中的全球门户作用。

双方主要机构在此次上海迪拜周期间共签署了十一项协议，合作范围涵盖公共和私营部门的多个领域。上海迪拜周由猎鹰国际发起、与上海市外国投资促进中心共同主办，并得到上海市商务委员会的支持。

活动期间，迪拜工商会宣布将在上海开设代表处，寻找互利商机，帮助中国企业探寻迪拜2020世博会的投资机会。此举进一步加强了迪拜与上海这两座友好城市之间的联系纽带。迪拜工商会是一家非营利性公共机构，成员中包括1775家中国企业。

“迪拜拥有世界一流的基础设施，是中国企业拓展全球足迹的理想枢纽，”迪拜工商会副主席希沙姆·阿卜杜·阿勒希拉维阁下指出，“迪拜的主要增长领域中蕴含着巨大的投资和贸易潜力有待开发。相信我们在中国的首个代表处将有助于双边关系提升到新的高度。”

本次上海迪拜周在上海新天地朗庭酒店举行，官方合作伙伴杰贝阿里自贸区和迪拜多种商品交易中心都希望通过迪拜周这一平台，建立新的业务联系。目前已经进驻杰贝阿里自贸区和迪拜多种商品交易中心的中资企业分别为250家和150家。自贸区是一个交流日益活跃的领域，注册的企业能享受到进口和再出口零关税、资本和利润可100%汇回，以及免征公司税或个人所得税等一系列政策优惠。

上海迪拜周期间，杰贝阿里自贸区与中国国际商会签署谅解备忘录，加强投资合作；迪拜多种商品交易中心达成了三项合作协议；迪拜黄金与大宗商品交易所从上海黄金交易所取得上海黄金期货牌照，并与中国农业银行签署协议，成为第一做市商；迪拜多种商品交易中心则与宏巨资本签署协议，将云南农垦集团13万吨咖啡豆出口到迪拜。这些合作都凸显出迪拜对中国“一带一路”倡议的支持作用。

“中国是杰贝阿里自贸区的重要伙伴，2015年自贸区与中国的贸易额达126亿美元。”杰贝阿里自贸区副首席执行官、首席商务官易卜拉欣·穆罕默德·阿勒贾纳希表示，“当地经济的迅速增长为中国企业提供了更大机遇，我们希望吸引更多中国跨国企业进驻，并帮助他们把握这里的商业机会。”

“本次活动表明贸易在联系世界方面的作用日益重要。”迪拜多种商品交易中心首席执行官高塔姆·萨西图指出，“中国是迪拜第一大贸易伙伴，迪拜周进一步巩固了双方的关系，也将加强多种商品交易中心在促进大宗商品交易中的作用，直接对接中国的‘一带一路’战略。”

迪拜周活动的支持伙伴迪拜国际金融中心法院和迪拜机场免税店也在活动的第二天分别签署了相关合作协议。

迪拜国际金融中心法院和上海市高级人民法院签署协议，为企业的贸易安全保驾护航。“与全球第二大经济体建立联系是我们的战略要务，”迪拜国际金融中心法院首席大法官黄锡义表示，“此次签署的协议是中国与外国商事法院的首次合作，双方将共同建立合作框架，支持中国和阿联酋之前日益频繁的商业往来。”迪拜国际金融中心法院还与金杜律师事务所合作推出了货币裁决互认与执行指南。

中国已有十三个城市与迪拜开通直航，每周航班超过100架次。迪拜国际机场每年接待的中国旅客也在不断增长，他们对迪拜国际机场免税店2015年销售额的贡献率达12%。免税店与中国第一大在线旅行社携程签署谅解备忘录，将从2017年1月1日至6月30日向1.41亿携程会员推出大幅优惠。同时，免税店还与银联国际签订了合作谅解备忘录。

既活动首日与上海市外国投资促进中心达成合作之后，迪拜投资促进署今天又与中国企业联合馆有限公司（CCUP）签署了谅解备忘录。

参与迪拜周的其他迪拜主要机构还包括战略合作伙伴迪拜2020世博局，官方合作伙伴迪拜国际金融中心、卓美亚集团和迪拜商业及旅游业推广局，支持伙伴阿联酋航空和迪拜知识和人力发展局等。期间，迪拜商业及旅游业推广局为在华合作伙伴举行了答谢晚宴，迪拜知识和人力发展局计划在活动期间与中国机构签署合作协议。

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