天合光能高纪凡：技术创新将推动光伏发电走进千家万户

苏州2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月29日至31日，2016国际能源变革论坛在苏州隆重开幕。中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀出席并参加论坛对话交流。

高纪凡表示，可再生能源肯定是能源发展的未来，需要对光伏产业发展有耐心、有信心。通过持续不断的技术创新和合理的政策扶持，光伏平价上网时代自然会来临，光伏走进千家万户的时代会很快到来。

国际能源变革论坛由中国国家能源局、江苏省人民政府、国际可再生能源署联合主办。国务委员王勇、国家发展和改革委副主任兼国家能源局局长努尔·白克力、国际可再生能源署总干事阿德南·阿明以及江苏省省长石泰峰等出席论坛并讲话。

光伏平价上网不是问题

国际能源变革论坛是由中国国家能源局牵头主办的一年一度最高规格能源会议，在去年首次成功举办的基础上，着力落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，来自多国能源部长、大型能源企业、国际组织领导人等800余人参加了本次论坛。

对于未来能源变革方向，高纪凡表示：“光伏发电或者可再生能源肯定是能源发展的未来，这点我是坚信不疑的”。随着太阳能走向平价电力，越来越多的太阳能会走向千家万户，未来太阳能将成为全球最便宜的电力能源。

在十年以前，中国的太阳能发电需要4元钱一度电，而现在平均价格已降低到了7毛钱左右（低价投标的电站甚至更低至5毛钱左右），10年间中国光伏企业通过科技进步把太阳能源价格降到了原来的七分之一、八分之一。

高纪凡认为，平价电力不应是过于关注的重点，在技术革新下光伏平价上网自然而然会在某个时间达成，而不是规划出来的。光伏产业目前依然在快速成长期，是整个能源大家庭中最年轻的一员，给它一些时间和耐心，三五年之后必然承担起支撑社会经济能源需求的重担。

“政策的导向很重要，任何政策一定要让这个产业有合理利润。很难相信一个产业、一个企业没有利润空间的情况下，它能够去科技创新，能够去推动未来新的技术发展。政策支持在发展光伏产业、推动能源变革上意义重大。”高纪凡表示。

布局后补贴时代

在能源变革的大潮下，光伏平价上网时代正在来临，在欧洲等地区，太阳能已经成为了平价电力。天合光能作为全球领先的光伏企业，以持续的技术创新和优质产品，不断推动光伏发电成本的下降。

高纪凡表示，天合光能正在积极谋划进入后补贴时代，成为平价电力时代的一个整体解决方案提供商。“太阳能如何克服自身的受气候影响等方面的缺点，和其他能源相结合、与智能电网相结合，建立一个更加可持续的未来能源，这个需要提前进行研究布局。”

高纪凡认为，可再生能源和太阳能的快速发展，给整个行业带来了很大的商业机遇，会带来新的产业形态。天合光能将以持续的技术创新，以太阳能为主体，最终成为全球最领先的太阳能整体解决方案提供商。

天合光能技术创新力度始终领先行业，研发的N型单晶硅IBC电池光电转换效率已达到23.5%，至今公司已先后14次创造和刷新光伏电池和组件效率的世界纪录。2015年，天合光能蝉联全球组件出货量第一，全球市场份额超过10%。