诺和诺德之队破风追梦中国之旅受到各界关注

运动改变糖尿病，科学引领大健康

北京2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月31日，由国家卫生计生委宣传司指导，健康报主办的“健康中国“传播激励计划之“运动改变糖尿病”媒体沟通会在京举办。在《健康中国2030规划纲要》指导下，健康报携手诺和诺德，邀请来自全球唯一一支全部由糖尿病患者组成的诺和诺德之队的队医及队员代表，北京大学第一医院的郭晓蕙教授到场就运动与糖尿病相关话题进行探讨。现场与会专家和患者代表分别从各自擅长的领域和关注的角度，同媒体分享了糖尿病管理，特别是运动如何帮助患者管理糖尿病以及糖尿病患者如何进行科学的运动等公众关心的热点话题。

健康报社副总编辑杨秋兰表示：“我国目前人均预期寿命和健康寿命仍有差距，慢性病呈现‘井喷’态势。刚刚发布的《健康中国2030规划纲要》从健康生活入手，倡导公众掌握科学的健康知识和技能、养成良好的生活习惯，这是对疾病挑战最直接、最积极主动的应对。希望媒体作为大众传播平台，为广大公众，特别是慢病患者提供最权威，最有价值的疾病防治知识和最新的科普信息。让运动改变慢性病，让科学引领健康生活。”



健康报社副总编辑杨秋兰致辞

运动与糖尿病是一个非常专业的话题，中国有着庞大的糖尿病人群，如何有效地进行管理，有何经验可以借鉴和分享是当前慢病管理上的重要议题之一。北京大学第一医院的郭晓蕙教授表示：“现行的1型和2型糖尿病管理指南均建议患者进行定期运动。在门诊中，我们经常鼓励患者适当运动，适量运动对患者的血糖管理是有积极作用的。”诺和诺德之队的队医马克·格瑞夫(Mark Greve)先生补充到：“对于1型糖尿病患者来说，运动可带来一些独特的挑战，1型糖尿病患者在运动前、中、后都必须密集监测血糖，正确掌握平衡，并避免可能造成的低血糖或高血糖风险。”



国家卫计委宣传新闻处处长刘哲峰讲话

诺和诺德大中国区总经理柯米拉 (Camilla Sylvest) 女士表示：“赞助诺和诺德之队是诺和诺德公司‘让我们一起改变糖尿病‘行动的一部分，该项目旨在改善全球4.15亿糖尿病患者及患病高危人群的生存状态，在中国有1.14亿糖尿病患者，我们希望通过有效的宣传教育，能够让患者理解运动的意义，并根据专业人士的建议选择适合自己的运动方式，从而提升自身生活质量。”

很多患者在被确诊糖尿病的时候，认为自己已经告别了理想的生活，而诺和诺德之队的选手们则不屈服于命运的安排。作为糖尿病宣传大使，此次到场的诺和诺德之队队员乔纳斯·海他拉 (Joonas Henttalla) 和布莱恩·肯姆斯拉 (Brian Kamstra) 分享了他们如何管理自身血糖、凭借自已的努力在世界最高水平的赛场上与其他对手共同竞技的亲身经历。通过他们的分享，公众认识到糖尿病患者能够取得的成就，并被此所激励、教育和鼓舞。

事实上，他们的破风追梦精神也已经影响了一大批中国公众，来自云南德宏的现场嘉宾黄栋就是诺和诺德之队的超级粉丝。黄栋是一名1型糖尿病患者，同时也是自行车运动发烧友，他凭借超人的勇气与毅力，曾经二次单车挑战川藏线，并有成功经历。今天，他见到了自己的偶像，并在各方领导和与会媒体的见证下，将入队申请庄严递给了这支梦之队的代表。

“几年前我就听说过诺和诺德之队，并一直梦想成为其中的一员。我非常自豪成为第一个申请加入诺和诺德之队的中国人，这将是我一生的骄傲。”黄栋还表示，“在骑行时我从未把自已看作病人，但我也希望能得到专业的血糖控制和运动指导，打造更健康的自己！”