浙江圆音海收藏艺术品交易中心构筑金银币市场新风貌

杭州2016年11月1日电 /美通社/ -- 金银币作为一种投资收藏品，成为精神文明社会中的重要代表，近年来受到越来越多的关注与偏好。然而面对题材丰富、品种多样的金银币，市场监管的不完善，令许多人趋之若鹜。

为了进一步规范投资收藏品市场，我国于2016年进入金融监管年。在全新的金融整顿及管理体制下，各大交易中心只有稳健并获得监管部门的资质认定，才能获得可持续的未来发展。

对于金银币市场的发展，浙江圆音海收藏艺术品交易中心坚持认为，只有投资者和收藏者群体的不断壮大，金银币流通活跃市场的需求增加，才能有效推进金银币市场的繁荣。而各大金银币交易平台，只有通过构建对投资收藏者、现货商、经纪商而言的相对公平、保障各方利益的交易机制和生态，才能实现金银币市场的可持续发展。



浙江圆音海收藏艺术品交易中心公司人员集体照

浙江圆音海收藏艺术品交易中心于2015年9月23日盛大开业，2015年11月16日电子盘顺利开盘。其前身经国务院八部委部际联席会议验收通过，由浙江省人民政府金融工作办公室正式发文（浙金融办交201510号）核准，是全国为数不多的以收藏艺术品命名的交易中心，同时也是一家线上线下全流通，由浙江省政府授权的金银币交易中心。中心以“专业诚信、公开、公平、公正、服务大众”的经营理念，以诚信与口碑为经营之本，与广大收藏者、投资者共同建立一个双向共赢的交易市场。

基于对金银币市场可持续发展的观点，以及构筑市场新风貌的初衷。浙江圆音海一如既往的坚持合法合规经营，重视藏品鉴定标准的实施，严把关、重品相，积极开展藏品的复核工作，实行严格的内部追责制度，打造一个更可靠、更安心的交易平台，并于2016年5月31日成为全国第一个拿到金融整顿后，关于邮币卡行业新设交易品种批文的交易中心。同时，中心为了更好的盘活盘面，还相继推出了热门品种板块、创新板块、会员优惠等利好政策，为广大投资者和收藏者带去利好。

自2015年开业以来，浙江圆音海在会员发展、交易额、成交笔数等方面都取得了骄人成绩。目前公司行情稳健，基本实现与现货市场价格的对接，并于2016年2月电子盘交易成交额实现首破亿元大关。作为公司创新发展的关键年，浙江圆音海始终坚持以市场为导向，于2016年1月正式推出并上线IOS客户端版本，并在规范发展的过程中积极寻求多方合作，目前已与建设银行、浙商银行、平安银行建立专项合作关系。

面对未来的发展，浙江圆音海收藏艺术品交易中心积极搭建多元化个人及团队发展平台，力求通过明确的营销战略目标及招商计划，结合丰富的营销活动与客户资源，搭配有效的激励、培训机制，以及完善的管理体系，真诚欢迎资深招商团队与职业经理人加入，携手共同构筑金银币市场的新风貌。

浙江圆音海收藏艺术品交易中心官网 www.yyhjys.com。