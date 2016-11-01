大都会人寿携手广大客户“积爱心，共圆梦”

“优悦积分公益兑换”功能温暖上线

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）践行数字化战略，始终坚持以客户为中心，近期，“优悦积分公益兑换”功能在大都会人寿官方微信平台温暖上线，大都会人寿将携手广大客户一起“积爱心，共圆梦”。客户可以通过大都会人寿官微自愿捐赠个人积分，每一个积分都将由大都会人寿兑换为爱心善款捐赠到中国扶贫基金会，用于开展“爱心包裹”计划，帮助贫困地区农村孩子温暖过冬。

“大都会人寿不断创新产品和服务平台，努力满足人们对健康保障的需求，为社会提供保险保障的同时也勇担作为一个企业公民的责任，此次借助科技和移动互联网的发展，我们线上无缝链接，打造专属的爱心朋友圈，邀请客户和大都会人寿一起参与公益，共同分享其中的付出与快乐。”大都会人寿首席执行官谭强表示。

大都会人寿不仅是保险服务的提供者，也是爱与关怀的践行者和传播者。十余年来，大都会人寿长期关注儿童成长，通过“大都会图书馆”、“爱心温暖包”、“小背篓”、“一步即英雄”等多样化的公益活动，不断为贫困儿童、留守儿童送去爱心，续写着美国大都会集团百年关怀的情怀。2014年，大都会人寿还在中国扶贫基金会设立“都会爱”专项基金，项助力中国贫困儿童的全面发展。

此次邀约客户共同参与互动的积分捐赠不仅能够进一步拓展公益的广度和深度，更重要的是链接客户与孩子们的纽带，让孩子们梦想起飞。

关于中美联泰大都会人寿保险有限公司

中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销和团险等多元渠道，为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外及储蓄型保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息，请登录公司网站www.metlife.com.cn。

上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，充分利用其资源和优势，专注于高科技产业与金融服务产业的投资，致力于推动上海市乃至全国的产业创新与发展，为国民经济增长做出贡献。

美国大都会集团（纽交所：MET）是世界上最大的寿险公司之一，通过下属公司和关联企业（“大都会人寿”）为客户提供服务。美国大都会集团成立于1868年，是全球保险、年金、员工福利和资产管理业务的领先服务商。美国大都会集团服务近1亿客户，在美国，日本、拉美、亚洲、欧洲和中东地区近50个国家开展业务，并保持市场领先地位。如需了解更多信息，请登录www.metlife.com。