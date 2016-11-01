天能集团院士专家工作站获评国家级“示范站”

浙江长兴2016年11月1日电 /美通社/ -- 日前，中国科协企业创新服务中心公布“2016年服务企业科技创新项目 -- 推进院士专家工作站建设子项目”评审结果，天能集团院士专家工作站获评2016年示范院士专家工作站。

院士专家工作站是中国科协围绕提高自主创新能力、建设创新型国家，实施人才强国战略，推进产学研合作，培养创新人才，建设宏大的创新型科技人才队伍的重要举措，是服务经济社会发展和企业技术创新的开创性的平台。今年，全国约2500家工作站参加评选，最终只有100家工作站评为“2016年度示范院士专家工作站”。

天能集团院士专家工作站于2009年正式揭牌成立，是浙江省蓄电池行业第一家院士专家工作站。工作站聘请到中国科学院何祚麻院士为顾问，中国科学院陈洪渊院士为站长兼首席科学家，并拥有李文、郭再萍、苏海斌、孙伟、李重辉（韩国）、白旻善（韩国）等行业专家十余名。工作站自建立以来，天能集团一方面充分发挥院士专家智囊团作用，做好企业战略决策咨询；一方面最大限度发挥专家科研带头作用，培养人才，积极推进新技术转化生产力，用先进技术改造提升传统产业的同时支撑战略性新兴产业发展。在工作站运行期间，天能集团研发人数增至285人，其中，高级职称人数48人，博士7人，人才优势显著。

截止目前，天能集团拥有各类授权专利1572项，其中发明专利156项；参与各类标准编制8项，其中牵头组织了《电动助力车用密封铅酸蓄电池》浙江制造标准编制，该标准贯彻了国内一流、国际领先的核心价值观，于2016年8月发布实施；完成新产品开发24项。

天能集团相关负责人表示，未来，天能集团将继续发挥示范带头作用，以院士专家工作站为企业创新的核心，共同攻克技术难关，培养创新人才，并在自身研发能力快速提升的同时，也为提升整个行业，乃至整个国家的创新能力作出贡献。