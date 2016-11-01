中软国际位列2016中国软件和信息技术服务综合竞争力十强

北京和香港2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年10月31日，2016中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业发布会在江苏省无锡市隆重召开。会上，首届中国信息化和软件服务综合竞争力百强企业发布，中软国际名列前十强。



百强企业授牌仪式

此次发布活动由工业和信息化部指导，中国电子信息行业联合会与中国软件行业协会联合开展，旨在加强政策引导和扶植，培育中国民族优秀品牌企业，加快提升骨干企业竞争力和可持续发展，推动我国软件与信息服务产业做大做强。本届评选聚焦行业内业务规模大、具有核心技术、自主创新能力强、运转良好的优秀企业，通过企业营业收入、利润总额、研发投入、市场占有率、企业成果等指标考核企业综合竞争力。

中软国际是中国领先的应用软件和解决方案供应商，具有极高的市场感召力和客户忠诚度。凭借其雄厚的技术积累、强大的自主创新能力、精准的客户需求把握，以及高素质的优秀管理团队，成立十几年来保持了40%以上的高复合增长率。此外，公司正积极向平台型企业转型，于2013年开始投资研发并于2015年6月19日正式商用可信IT众包服务平台——解放号平台，为未来业绩持续增长打开空间。

发布会后，中软国际执行董事、高级副总裁唐振明博士受邀参加了工信部信软司重点联系企业高管座谈会。会上，唐博士介绍了中软国际当前的运营状况、解放号的发展情况及企业“双百亿”发展目标，同时，结合企业发展经验，提出构建良好的融资环境、与华为等国际化客户一起走出去，实现业务共生共长等产业发展建议。各参会企业也分别介绍了各自企业的业务发展状况、瓶颈及诉求。



工信部信软司重点联系企业高管座谈会

工信部信软司谢少锋司长表示，感谢各企业为产业发展做出的贡献，他对解放号等新兴模式的发展表示高度关注，并提出将结合企业调研情况，进一步研究新型模式扶持、企业税收减税等产业政策。