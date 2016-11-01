汇聚植提多领域解决方案，NEX 2017助力企业转型路

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 随着“健康中国”上升为国家战略，百姓齐盼健康好生活，健康消费需求已被逐渐点燃。加之中国医药保健品进出口商会（简称中国医保商会）与美国国家卫生基金会（NSF）的全面合作关系的确立，植提产业作为一个兼属医药、精细化工、农业的“集合体”，应用领域已延伸至药品原料、保健功能食品、食品添加剂、化妆品、饲料添加剂等各大领域，在大健康产业链中扮演者极其重要的角色。

企业转型迫在眉睫，开拓医药及食品等更多应用领域

巨大的市场需求和激烈的竞争也给国内植提企业提出了更高的要求，迫使企业在产品、技术、科研等方面加大投入。而进一步的市场细分和科技进步，也推动越来越多传统植提企业向食品领域延伸。此间，国内接连涌现出一批极具竞争力的植提产品制造、销售、提供解决方案的企业，这些企业注重产品质量，拥有自主研发的团队和强大的技术支撑，为提高海内外竞争力，正在积极寻找“走出去”更多产业解决方案。

2017年6月20至22日，由上海博华国际展览有限公司在上海浦东新国际博览中心举办的一年一届的的世界天然提取物展又将火热来袭，展会期间将召集这类企业共同展示最新植提产品及其应用、植物提取方式、解决方案等，一同探讨植提行业下一步发展方向。NEX 2017必将给大家带来一场植提行业全方面的盛会。



NEX 2016现场展商洽谈热烈



NEX 2016现场展商洽谈热烈

多领域应用，植提产品全覆盖

2017年展会将在原有基础上，进一步推动植提产品的精细化发展，助力植提企业的转型发展之路。与此同时，展会规模将再创新高，逾550家行业知名企业将同台展示最新产品和技术，展品范围涉及植物提取物、动物提取物、保健品原料、补充剂、中药原料、膳食纤维、食品、饮料原料、营养健康品原料、功能食品原料、美容化妆品原料等领域，涵盖了植提行业各个细分市场，引领最新创新成果及潮流趋势。

从事中药材加工及天然植物精华提取物生产和出口的浙江惠松制药，将在展示公司传统主营中药材及中药保健品的同时，也将其它如蜂蜜产品、食用菌等天然产品搬上展台；拥有全球最大肌醇、黄岑苷和烟酸肌醇脂生产基地的诸城市浩天药业，将继续展示其健康、天然、绿色产品。国内植提行业首家上市公司桂林莱茵生物正致力于将植提产品应用于食品、饮料行业，其研究开发的甜叶菊提取物包括多种规格如95%总甙（约65%Reb A）、97%Reb A等，具有甜度高、口感佳、低溶残等优点，对食品的热量贡献几可忽略不计，在相当甜度下的使用成本仅约为蔗糖的1/2。

积极提高行业标准，直面挑战

国际市场向来是成为我国植提企业的必争的之地。行业方面，领头企业积极维护行业秩序。同时，作为NEX展会的中方主办和中国医药行业协会的双重身份，中国医保商会牵头国内领军提取物企业积极参与《植物提取物国际商务标准》的制定，至今已完成了两批标准的制定，第三批标准正在筹备中，在国内和国际都引起了不少关注。今年，中国医保商会更是积极与政府对接，与中国食品药品检定研究院共同筛选了人参、虎杖、银杏叶等植物提取物的国际商务标准，申请成为国家食品标准。另外还联合美国国家卫生基金会（NSF）推出了“植物提取物优质供应商”认证（GEP认证），该认证满足美国《食品安全现代化法》的要求，在工厂审核认证之上更添加了诚信评价认证，有利于植物提取物企业在美国乃至全球市场的品牌和形象的塑造。同时，中国医保商会与UBM欧洲博闻展览咨询有限公司发挥CPhI & NEX 系列全球展会的强大平台作用，借助展会的国际化平台向全球采购商着力推荐通过了GEP认证的优质企业，重塑“中国制造”品牌形象。

为了更好地应对植物提取物行业目前所面临的挑战，探索解析未来发展趋势、标准制定等问题，NEX主办方在2017年展会现场将继续邀请来自中国医药保健品进出口商会植物提取物分会、美中健康产品协会、NSF International、美国药典等业内专业人士共同探讨植物提取物市场发展趋势及应对策略，为正处于政策趋严、竞争日趋激烈的行业现状下的植提企业进一步转型升级、开拓国际市场出谋划策。



第十一届植物提取物创新与发展论坛会议现场人气爆棚

更多展会信息敬请关注 www.cphi-china.cn，即刻起您也可以通过访问该网站了解展会最新咨询，期待与大家明年六月相约在上海。