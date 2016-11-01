关注第二皮肤安全 打造纺织产业绿色供应链

广州2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年10月31日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS受邀出席第120届中国广交会技术研发国际研讨会，就“第二皮肤安全 -- 纺织产品合规性诊断与根本原因分析”议题同与会嘉宾进行了分享。本次活动吸引了众多来自纺织服装行业的广交会出口企业代表参与，为纺织产业打造绿色产业链、实现可持续发展提供了交流平台。

近年来，随着劳动力成本的提高，我国纺织服装产品的国际竞争力正在不断削弱。在工信部公布的《纺织工业发展规划（2016—2020年）》中，明确提出了纺织工业增品种、提品质、创品牌的 “三品”战略，并要求推进智能制造和绿色制造，形成纺织产业新的竞争力，设立纺织强国的目标。那么究竟该如何提升纺织产品的品质、实现绿色制造？有赖于从源头对纺织服装产业链中危害受限物质的管控。

在本次大会论坛上，SGS全球纺织品技术总监蒋红博士指出目前纺织服装产业面临着多重挑战：纺织材料信息的不透明、生产环节缺乏有害物质风险评估体系、产品中可能存在受限化学物质残留、消费者对于绿色产品的偏好等。如何确保产品能够满足消费市场的高品质和安全性要求，已成为广大纺织服装企业、贸易商需要面对和解决的首要问题。蒋红博士在大会论坛中结合实际案例，分享SGS在受限物质管控的实践经验，介绍了如何在工厂实施受限化学品的根本原因分析，并对SGS建立的受限化学品管控4C模型进行了详细的介绍，从而系统地帮助制造商逐步建立危害化学品管控意识和能力，对关键控制点进行管控，进而建立和完善受限化学品管控体系，以面对日渐严格的法律法规和不断提升的消费者自我保护意识带来的挑战。

作为国际知名的第三方测试和认证服务的领导者和创新者，SGS拥有全球最大的法规专家网络、丰富的有害物质管控经验和全世界认可的实验室，能够为企业提供涵盖整个供应链的一站式纺织服装、鞋类皮革产品解决方案，包括实验室测试服务，全面覆盖供应链的检验服务，以及各种技术咨询、自有实验室顾问服务等，从而协助企业从根本上解决“绿色”制造问题，打造产品绿色竞争力，使产品顺利快速地进入并占领国际市场。