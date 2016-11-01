“西屋杯”中外青少年低碳公益定向赛精彩启幕

践行低碳环保 倡导绿色生活

北京2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月29日，100余名来自不同国家的青年学生、外企员工以及上海当地居民，齐聚上海虹口凉城新村街道，开展了一次别具特色的定向挑战赛。这是全球领先的核能公司 -- 西屋电气举办的第一届“西屋杯”中外青少年低碳公益定向赛。在4个小时的挑战赛中，参赛者走过虹口区的著名景点，见证虹口的低碳建设成就，并通过趣味挑战任务，深入了解低碳生活知识，变身绿色环保宣传大使！

本次活动由西屋电气与上海市核电办公室、中国共青团虹口团区委和凉城新村街道办联合主办。西屋电气全球副总裁，中国工程及运营中心总经理王博安（Raj Bhan）先生对媒体表示：“作为核电行业的引领者，西屋电气坚持提供安全、清洁、可靠的能源。在积极拓展全球业务的同时，我们始终致力于通过服务我们所在的社区，来全面履行企业社会责任。因此，西屋电气以‘绿色低碳’为主题，在中国开展了多次颇具影响力的社会公益活动。如本次低碳定向赛一样，我们始终不渝地宣传低碳环保知识，让绿色生活的理念深入中国年轻人的内心。”



西屋电气全球副总裁王博安先生发言

上海市核电办公室核电信息处副处长席斌先生表示：“当前，环境问题备受关注，如何在发展经济的同时保护环境，是值得每一个人思考的问题。我非常高兴西屋电气举办本次活动，让大家有机会深入了解核电所倡导的低碳环保。”

本次定向赛受到了当地居民的热情欢迎，参与者从3岁儿童，到75岁老人，虽然跨越不同的年龄段，却同样拥有一颗热爱运动、倡导环保的公益之心。在活动中，参与者从凉城新村街道办出发，采用步行、骑行和搭乘公交地铁等低碳环保的出行方式，走过上海节能展示馆、鲁迅公园和北外滩滨江音乐广场等虹口区最具代表性的地标，以脚步丈量虹口，感受虹口之美，并且在徒步行走和骑行的过程中拥抱自然、强身健体；此外，参与者还通过完成以“衣”、“食”、“住”、“行”为主题的趣味挑战任务、回答环保常识小测试，了解生活中无处不在的低碳环保知识与技巧，感受低碳生活的无穷魅力，以身作则引领绿色风尚！



活动内容丰富多彩

“这次活动，我非常有收获。虽然我自认为是环保主义者，在日常生活中也非常注意节约能源、爱护环境，但是这次活动的挑战任务让我意识到，环保理念和低碳生活存在于我们生活的每一个细节之中，而我们所了解的还远远不够。”参与本次活动的外企员工小李说，“今后，我会在生活中努力践行今天所了解到的知识和技巧，也会呼吁周围的人践行低碳环保。美丽的上海、美丽的虹口，需要我们共同建设、呵护。”



颁奖仪式

王博安（Raj Bhan）先生说：“今天，是虹口区公益伙伴日。作为立足虹口、扎根中国的标杆企业，西屋电气始终不忘对中国社会的承诺 -- 我们将坚持与中国社会和谐发展，成为中国最可靠、最重要的公益伙伴之一，助力中国实现‘绿色梦想’，共同打造清洁、绿色的美好家园！”