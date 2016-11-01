康迪泰克在青岛为新胶管工厂举行奠基仪式

青岛市中德生态园领导、康迪泰克管理层和员工共同庆祝新胶管工厂奠基

一期工厂投资超过2000万欧元

年产能约1500万根低压管，更好满足市场需求

青岛2016年11月1日电 /美通社/ -- 作为全球非轮胎橡胶和塑料技术领域的技术领导者之一，康迪泰克今天在中国青岛的中德生态园内举行了新胶管工厂的奠基典礼。青岛市委常委、青岛西海岸新区工委书记、黄岛区委书记王建祥先生，青岛市西海岸新区管委会主任、黄岛区长李奉利先生以及各政府领导、新区领导和中德生态园领导，大陆集团董事会成员、康迪泰克首席执行官汉斯-于尔根 杜恩辛先生，康迪泰克中国区总裁祁松先生等领导出席了奠基典礼。



康迪泰克在青岛为新胶管工厂举行奠基仪式

随着新厂的奠基，标志着总投资额超过2000万欧元的一期工程全面启动。新工厂将坐落在青岛胶州湾西海岸新区的中德生态园，一期工程占地面积约15,000平方米。新工厂一期全面建成投产后，青岛工0厂的产能预计将达到每年可以产出大约1500万根低压管。根据市场发展情况，公司制定未来五年扩建计划，有望在2020年之前完成全部建设项目。

青岛胶管工厂是康迪泰克在中国第四家生产车辆流体应用产品的工厂。作为世界上最大的胶管制造商之一，康迪泰克为乘用车、商用车、以及工程机械工业用车开发和生产各类管路和管线，包括加热和冷却管路、空调管路、涡轮增加器和制动系统配套的管路总成，并且可以量身定制，为客户提供一流服务。目前，康迪泰克在全球40多个国家和地区设立生产基地和办事处，为不同领域生产胶管和管路总成。