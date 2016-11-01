Micell Technologies公布MiStent积极的五年期临床数据

Micell Technologies在2016TCT年会上公布MiStent积极的五年期临床数据

北卡罗来纳州达勒姆2016年11月1日电 /美通社/ -- Micell Technologies, Inc.（简称“Micell”）今天宣布，该公司公布了其MiStent Sirolimus Eluting Absorbable Polymer Coronary Stent System（MiStent西罗莫司可吸收聚合物洗脱冠状动脉支架系统，简称MiStent®）的DESSOLVE I和DESSOLVE II试验的五年期临床安全性和有效性结果。MiStent旨在优化冠状动脉疾病患者的血管愈合和长期临床表现，而公布的数据显示了持续理想的临床结果。这些结果在第28届经导管心血管治疗(TCT)年会上公布。TCT是全球规模最大的介入式心血管医学专业教育会议，本届年会于10月29日至11月2日在华盛顿特区举行。

在“Emerging Bioresorbable Polymer-Based Metallic DES”专题会议中，公布了DESSOLVE I和DESSOLVE II临床研究的五年期结果，显示两项研究五年的靶病变血运重建率(TLR)为2.7%。在五年的随访中，两项研究均未出现可能或明确的支架内血栓形成。研究结果由佐治亚州亚特兰大 Piedmont Heart Institute 介入心脏病学研究主任、医学博士David E. Kandzari公布。

Kandzari博士表示：“来自DESSOLVE I和DESSOLVE II的这些结果证明了我们最初的假设，MiStent独特的药动学参数，加上快速吸收的聚合物和更强的结晶型西罗莫司洗脱，可实现快速稳定的血管愈合，带来非常好的长期效果。”

俄亥俄州辛辛那提基督医院心血管中心和Lindner研究中心医务主任、医学博士Dean J. Kereiakes也通过展板报告介绍了五年期结果的相关数据。Kereiakes博士表示：“MiStent采用线性药物释放和超薄钴铬支架设计，这项关于接受MiStent治疗的患者的汇总分析表明，这种新型冠状动脉支架具有极佳的长期安全性和有效性。”

Micell已获专利的超临界流体技术可进行严格控制的药物和聚合物涂层，从而将干粉状、结晶型药物应用于裸金属支架。这不仅保留了其形态，还优化了其药动学（分布和吸收）参数。MiStent还利用了钴铬冠状动脉支架系统的好处，而这款一流的超薄金属支架经证明具有卓越的递送性、顺应性和灵活性。

Micell首席医学顾问、医学博士Dennis Donohoe表示：“MiStent提供长达9个月的持续血管给药，即使是在其生物可吸收聚合物涂层被完全吸收以后，而这需要90天的时间。”Donohoe博士接着说：“迄今为止所进行的MiStent研究已经证明18个月的晚期管腔丢失令人满意，这使得MiStent对于治疗冠状动脉疾病患者而言是一个具有临床意义的改进。”