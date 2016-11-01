霍尼韦尔发布第25期年度全球公务航空展望报告

未来十年预计新机交付量8600架，总值2550亿美元

珠海2016年11月1日电 /美通社/ -- 经济增长放缓以及政治不稳定因素仍然影响着全球众多市场，同样，公务航空领域在短期内也将保持缓慢的发展态势。霍尼韦尔（纽约证交所代码：HON）今日发布第25期年度全球公务航空展望报告，预测2016至2026年间全球将交付多达8600架新公务机，总价值2550亿美元，较2015年的预测价值下降6-7%。



霍尼韦尔第25期全球公务航空采购展望报告

霍尼韦尔航空航天集团商业航空总裁Brian Sill表示：“我们发现，许多成熟的公务机市场都将保持相对平缓的经济增长速度。虽然发达国家的经济状况正在普遍好转，但大宗商品需求、外汇和政治不稳定因素带来的问题依然存在，并将继续影响公务机的短期购买计划。不过，今年的调查结果显示新飞机采购的中期意向有所提升，特别是在2018年至2019年期间。与此同时，受访的运营商还表示计划在未来12个月内适当增加当前飞机的使用率，从而为平稳的售后服务市场带来了积极的发展势头。”

霍尼韦尔2016年度全球公务航空展望报告的主要结论包括：

2016年的新公务机交付量约为650至675架，较去年同期略有下降。继2015年的小幅上涨之后，2016年交付量的回落主要源于成熟机型的订单量降低，以及新交付飞机的具体应用领域趋于稳定。

预计2017年的交付量将略有下降，反映出向2017年底和2018年投入运营的新机型过渡的趋势。

未来五年内，运营商计划的新机采购量相当于现有机队数量的27%，用于替换或补充现有机队。这一数字的增长令人鼓舞，但具体采购时间尚未确定。

21%的新公务机采购计划预计在2017年底前完成， 而计划于2018年和2019年完成的采购计划各占18%。

21%的新公务机采购计划预计在2017年底前完成， 而计划于2018年和2019年完成的采购计划各占18%。 运营商仍然青睐大型公务机，包括从超中型、超长航程公务机，到大型公务客机。预计未来五年内，大型公务机将占据85%以上的新购机支出。

虽然短期市场预期相对平淡，但放眼当前至2026年的长期市场，新机型的推出以及经济发展状况的改善将推动行业发展，从而实现3-4%的年均增长率。

长期预测抵消了运营商的五年期采购计划所取得的收益，原因在于新项目的时间变化、经济增长放缓，以及政治与货币不稳定性等因素略微降低了整体预期。

世界各地区采购情况

巴西、俄罗斯、印度和中国（金砖四国）中，中国和俄罗斯的采购计划相比去年持续增加，加之巴西更大范围的调查所揭示的小幅增长，驱动着金砖四国的整体改善。

金砖四国的采购增长势头在2015年触及低点后反弹，今年的调查显示其采购率略高于32%，使得金砖四国重新超越全球平均水平，扭转了近几年的下降趋势。

巴西的总体采购意向较去年同期只有略微增长，但作为主要市场之一，其新飞机采购意向最为强劲，再次成为金砖四国中的亮点。

总体来说，金砖四国在近期仍保有强劲的需求，其38%的新购机计划将于未来两年内完成。

亚太区虽然该地区紧张局势以及政府的紧缩政策仍在持续，但运营商的热情有所提升。

亚太区运营商调查显示，新机采购量将为现有机队数量的28%，大约是2015年的两倍，反映出该区域除了中国以外还有其他地区也对市场持乐观预期。

基于采购计划水平的提高，亚太区的五年期新机采购计划占据全球整体需求的份额升至6%。

仅有33%的受访者表示，其五年期新机采购计划将在未来两年内完成。

中东和非洲的采购计划有所提升，鉴于该地区政局不稳、冲突频发，以及油价的小幅增长，该结果出乎意料。

中东和非洲地区未来五年的预计需求在全球所占的份额仍低于其4%至7%的历史水平。

中东和非洲地区21%的受访者表示有更换或添置新机的计划，这一数字高于去年的16%但仍低于全球平均水平，其中石油生产国和南非颇具实力。

运营商似乎开始淡化对该地区目前所面临问题的忧虑。相较去年，未来五年内有采购计划的潜在买家将更快完成采购，49%的采购计划将于2019年之前完成。鉴于该地区所面临的不确定性，本次调查显示的乐观结果有些出人意料。

拉丁美洲2016年的调查结果降至全球平均水平，但其采购计划的时间比全球平均水平更提前。巴西略有升高的采购计划抵消了其他国家更为广泛的跌幅。

拉丁美洲近27%的受访者有计划更换或添置新飞机，比去年的调查结果低2到3个百分点。今年，一些较大的传统市场降低了采购计划，尤其是与商品市场密切相关的地区。巴西运营商的反弹帮助抵消了该地区其他市场的低落情绪。

该地区47%到48%的采购计划将于2016年至2018年间完成，表明去年提出的2015至2017年期间的潜在购买计划发生了推迟，这部分需求仍等同于提前性的采购计划。

根据当前采购计划的水平，拉丁美洲占全球总体需求的12%，比去年略有下跌。

北美的市场规模和全球其它地区的波动状况使得该地区的新机采购计划具有重要意义。

预计全球约65%的整体需求将来自北美运营商，比2015年的调查结果高出4个百分点。

北美地区的新购机计划上升了5个百分点。作为全球最大的公务航空市场，北美地区的上涨驱动全球平均水平上升至27%。

北美地区当前的新公务机采购计划与2008年至2012年间的平均水平相当。虽然新机采购率略低于全球平均值，但其机队和运营商基础有所扩大，进而支持着稳定的需求量。

欧洲地区的运营商尽管仍在努力应对增长低迷、政局紧张、英国脱欧公投产生的不确定性、难民和移民激增以及货币贬值等挑战，但新飞机采购计划有所提升。

在今年的调查中，欧洲地区有采购意向的受访者比例提升至30%，保持着自2009年以来的平均水平。

2016年的调查显示，尽管新机采购计划有所提升，但欧洲地区的五年预期需求占据全球的份额仍保持在14%。这一结果在很大程度上是由于，欧洲地区的机队数量在近几年并没有扩大。许多飞机已经迁移到其他地区，尽管有新交付飞机的加入，但活跃机队的数量仍略有下降。

欧洲地区的采购计划显示，未来五年中前三年的需求比例分布不均衡，其中2017年约有26%的预期采购发生，而2018和2019年将跌至各15%。据此结果，运营商应合理安排用新购飞机替换和新增机队的计划。

二手飞机和飞行活动

过去一年中，二手飞机和飞行活动没有出现复苏迹象。积极之处在于，2016年的受访运营商计划在未来12个月内适度增加飞机使用率。关于二手飞机市场：

目前约有10%的飞机等待转售，低于2009年的高位16%，但相比去年的低位有所回升。从过去10年间的数据来看，这一比例仍属正常，但库存水平正趋于上升；与此同时，二手飞机的报价持续走低。

2016年，除私人飞机和大型公务客机之外，待售的次新飞机存量（10年及以下机龄）显著上升至约675架。在所有待售飞机中，次新飞机所占份额上升较为显著。

今年的调查中，受访运营商未来五年内的二手飞机采购计划减少了约8个百分点，相当于机队数量的24%。全球各地区的二手飞机采购量均有所下降。二手飞机购买计划的下降与其库存量扩大和持续的价格压力呈现出显著的一致性。

较为疲软的二手飞机采购计划可能减缓飞机升级的步伐。

引领商业决策

霍尼韦尔开展的年度展望报告不仅反映了主要运营商关注的焦点，也明确了霍尼韦尔自身产品决策所依托的长期趋势。此项调查引领霍尼韦尔在飞行效率升级、推进系统优化、安全产品创新、服务、升级和提升飞机互联互通等领域发掘投资机遇，有助于指导业务发展方向和战略，并将霍尼韦尔定位在高增长领域内的高价值平台。

调查方法

霍尼韦尔预测方法基于多个数据来源，包括但不限于宏观经济分析、原始设备制造商提供的生产、发展计划和航空航天行业专家评议。此外，霍尼韦尔还采访了全球1500多家公务机运营商，并搜集整理信息。调查样本按不同区域、运营和机队构成选取了整个行业中的代表性企业。这种全面方法使霍尼韦尔对运营商意愿、偏好和关注点有了独特认识，并对产品开发的需求和机遇有更深刻的洞察。

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