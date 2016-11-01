2016英特尔亚洲网络峰会召开

加速软件定义网络转型，重构电信行业价值链

北京2016年11月1日电 /美通社/ -- 今天，2016英特尔亚洲网络峰会在北京召开。英特尔携手合作伙伴及运营商一起，针对软件定义加速网络转型以及如何利用网络功能虚拟化技术（NFV）等相关技术提供更高性价比的解决方案进行了深入探讨。

移动数据业务近年来不断攀升，2016年三大运营商财报均显示其数据业务首次超过语音业务收入。工信部公布的相关数据同样显示，今年上半年，我国移动数据收入占电信行业总收入的比例，由 2015 年底的 28% 快速提升至 34%，这意味着通信行业已全面进入流量服务时代，加快向流量经营和数字化服务转型刻不容缓。大量流量的使用带来数据量的激增，海量数据处理对网络基础架构的灵活性及可靠性提出更高的要求，越来越多的电信运营商随之谋求向云架构的转变。在未来，数据中心将成为电信行业价值链的核心，未来的网络重构也将建立于数据中心之上。

面对下一代网络对于低成本、高效率运营以及灵活的业务提供能力的需求，网络功能虚拟化（NFV）相关解决方案所具有的灵活性、可靠性、投入成本低等特性使其逐渐成为网络运营转型的首选。如今，虚拟化网元已成为未来电信网络发展的趋势，顺应该趋势，英特尔提供开放的网络基础架构平台，并配合英特尔® QuickAssist 技术、英特尔® 资源调配技术（Intel® RDT）、英特尔®数据面开发套件（Intel® DPDK）等相关技术，降低设备复杂度并提高网络利用率，满足运营商对电信网络的灵活性、可扩展性、可靠性和成本需求，加速了网络创新。



Dan Rodriguez 英特尔公司数据中心事业部通信基础设施部门总经理

“适应全球电信行业的发展潮流，中国电信提出了构建软件化、集约化、云化、开放的 CTNet 2025 目标网络架构，打造新一代的信息基础设施，以主动、快速、灵活适应互联网应用。”中国电信 SDN/NFV 架构师欧亮说道，“以 SDN/NFV 部署新一代运营系统是中国电信正在努力的方向，基于英特尔的硬件平台及软件相关解决方案，如 DPDK（数据面开发套件）等技术，为我们推进开放、灵活的新一代网络架构打下了坚实的基础。”

英特尔公司数据中心事业部通信基础设施部门总经理 Dan Rodriguez 同时称：“一直以来，英特尔都在推进开放源代码和标准化，并充分利用 Intel® Network Builders 项目推动开放式生态系统的构建。在未来，英特尔将继续携手合作伙伴，为最终用户提供更多 NFV 以及5G技术相关的创新性解决方案，通过相关软件的配合帮助电信运营商向软件定义网络转型。”

关于英特尔

英特尔（纳斯达克：INTC）让未来非凡体验成为可能。英特尔的创新包括在个人设备、企业服务器和云中扩展计算能力，让物联网智能互联，以及确保人类数字生活的安全。英特尔公司10万多名员工致力于进行业务转型、推动新发现、改进人类体验。了解有关英特尔的更多信息，请访问：newsroom.intel.com 和 intel.com

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