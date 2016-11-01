拜耳成为处方药领域气候保护的国际领导者

碳信息披露项目发布全新气候排名

拜耳管理委员会成员Klusik博士表示：“气候保护仍然是整个社会所面临的一项永久性挑战，我们将继续作出积极的贡献”

机构投资者依赖于碳信息披露项目评级制定投资决策

德国勒沃库森2016年11月1日电 /美通社/ -- 碳信息披露项目（CDP）再次将拜耳公司评选为处方药领域气候保护方面的领先国际公司之一。在针对世界500强上市公司开展比较研究的过程中，CDP重点关注这些公司应对气候变化的战略方法。 拜耳被授予CDP领导地位，获评最高等级“A”级。

拜耳管理委员会成员、人力资源、技术和可持续发展负责人Hartmut Klusik博士表示：“我们很高兴获得CDP的认可。气候保护和应对气候变化带来的后果仍然是整个社会所面临的一项永久性挑战。我们正在接受这一挑战，并将继续作出重要的贡献。”

拜耳的承诺将减少温室气体排放的措施与资源节约型产品和解决方案的开发相结合。例如，拜耳集团正在努力实现其目标，相比于2012年，到2020年将特定温室气体的排放量减少15%。

拜耳集团战略的一部分是充分利用数字化所提供的机遇，培养全新的商业模式。公司希望这一方法能够发挥更大潜力，在其产品和服务的生产、分销和应用过程中，进一步减少温室气体的排放。



举例而言，在农业领域，拜耳将通过提供有关种植条件的详细全面信息，帮助农民优化资源利用，从而更加强调未来的“数字化农业”。

此外，多年来，拜耳一直在其综合年度报告中就气候相关方面提供深入而透明的报道。

作为非营利组织，CDP每年收集和评估世界500强上市公司提交的气候数据，满足机构投资者的需求。根据CDP数据显示，目前已有超过800家投资机构（管理基金资产约100万亿美元）将这些信息用于投资决策。