霍尼韦尔与中航工业凯天电子股份有限公司深化大气数据产品合作

双方将携手为C919飞机提供大气数据系统

珠海2016年11月1日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证交所代码：HON）与中航工业凯天电子股份有限公司签署合作协议，双方将携手为 C919 飞机提供大气数据系统。该协议是继2014年双方签署 C919 大气数据系统合作备忘录后的又一里程碑。根据该协议，霍尼韦尔和中航工业凯天将在技术、生产、取证经验等方面进一步深化合作，以期共同占据中国大气数据产品市场的领先地位。

霍尼韦尔的大气数据惯性基准系统 (ADIRS) 具有一流的稳定性，易于操作和维护，能够为飞机制造商和运营商提供精确度高、可靠性强的飞机信息，例如姿势、航向、速度等。与上一代系统相比，该系统重量减少了50%以上，维护成本降低70%以上。

霍尼韦尔航空航天集团商业航空亚太区飞机制造及设备合作副总裁罗翎 (Jeff Rollins) 表示：“霍尼韦尔在研发大气数据系统方面拥有五十余年的经验，在产品安全性、效率提升和成本控制方面成绩斐然。此前，我们已经与中航工业凯天建立起富有成效的伙伴关系。未来双方将携手把我们的产品提升至一个新高度，从而为 C919 和其他中国制造的飞机提供更多支持，继续践行霍尼韦尔支持中国航空发展的承诺。”

中航工业凯天电子股份有限公司总经理钟希田表示：“中航工业凯天与霍尼韦尔都是在行业内具有领先地位的企业。双方的合作更是具有积极的意义和广阔的前景。新协议的签署令人振奋，我们相信双方今后深化合作并拓展海外市场的前景广阔。”

根据协议，霍尼韦尔与中航工业凯天电子股份有限公司将为中国和全球飞机制造商提供成本效益更高的大气数据产品。此举将促进霍尼韦尔进一步支持中航工业凯天和中国航空业达到国际水准，并为中航工业凯天提供国际化的产品销售平台。

霍尼韦尔与中航工业凯天在大气数据系统项目上的合作可追溯至上世纪九十年代。2014年，双方签署了一份国内民机大气数据系统合作谅解备忘录，涵盖研发、设计、制造与售后服务，进一步确立了中航工业凯天在国内大气数据领域的专业地位，也为该专业在未来国际市场的开拓奠定了基础。

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