2016年第三届新千岁空港国际动画映画祭将于11月3日至6日举行

日本千岁2016年10月31日电 /美通社/ -- 作为完全在空港综合体中举行的国际动画映画祭,2016年第三届千岁空港国际动画映画祭将于2016年11月3日至6日举行。新千岁空港国际动画映画祭是面向日本国内外动画作者的真正国际节日,在映画祭上,动画迷们可以借助作为国际共同文化语言的动画进行彼此之间的交流,所有动画作品都将在三个空港剧院进行展映。

作为动画映画祭的主要支柱之一,国际竞赛将展映来自22个国家的45件作品,这些作品都是来自于66个国家的1232件作品参加淘汰赛后优选出来的精品,今年的参赛作品数量较上年比赛增加了130件左右。

除了进行竞赛展映之外,本届动画映画祭还将播映特别节目。作为2016年动画映画祭的“开幕戏”,由片渊须直 (Sunao Katabuchi) 执导的 《In This Corner of the World》将进行试映,而导演也将到场参加展映活动。然后,《KING OF PRISM by Pretty Rhythm》(美妙旋律男子组剧场版)将举办 "Bakuon(爆音)Screening" 展映活动,"Bakuon Screening" 将像过去所有动画映画祭一样,使用由音乐会设备创造的全面动感爆音。这是首次尝试进行 "Ouen(欢呼)Screening" 展映,以便让人们为创造“想要玩Cosplay动漫真人秀吗?OK!想要欢呼吗?OK!想要现场配音吗?OK!”这样欢聚一堂的热烈氛围而兴奋起来。

《TIGER & BUNNY: The Rising》也将在大声欢呼和 "Bakuon Screening" 中进行展映。其它利用 "Bakuon Screening" 进行展映的动画电影将包括由今敏 (Satoshi Kon) 执导的《Paprika》和由杨-史云梅耶 (Jan Svankmajer) 执导的《Alice》(爱丽丝)。

今年的动画映画祭将开始一项名为 "Listening to the Sound of Animation, Vol. 1"(聆听动画之音:卷一)的新尝试,由宫崎骏 (Hayao Miyazaki) 执导的《The Wind Rises》(起风了)将在把其声音调整到工作室品质后进行展映,之后动画映画祭将呈献《The Wind Rises》音响监督笠松广司 (Kouji Kasamatsu) 和吉卜力工作室 (Studio Ghibli) 执行制片人古城环 (Tamaki Kojo) 之间的谈话。

本届动画映画祭还将呈献现场音乐和动画 VJ(影像骑师)表演合作“AC Bu + group_inou 现场动画音乐秀”,《How Do You Like Wednesday? Returns》以及根据热门电视节目书籍制作动画的 WIT STUDIO 与两位电视制片人藤村忠寿 (Tadahisa Fujimura) 和嬉野雅道 (Masamichi Ureshino) 之间的对话。

此外,本届动画映画祭还将在作为主会场的新千岁空港日本国内航站楼二楼中心广场 (Center Plaza) 举办丰富多彩的活动,包括与《One Piece Film: Gold》(海贼王剧场版)、《How Do You Like Wednesday? Returns》 和《TIGER & BUNNY: The Rising》 有关的展览,以及采访《TIGER & BUNNY》(老虎和兔子)电影中关键角色之一“镝木-T-虎彻”(Kotetsu T. Kaburagi) 的声优平田广明 (Hiroaki Hirata) 的访谈节目。

垂询其它丰富节目详情,请访问新空港动画映画祭网站(网址:http://airport-anifes.jp/en/ )