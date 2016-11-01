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Urbanears 鼎力支持课程格子“男神初现”选拨大赛

2016年11月01日 15:32 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年10月29日，课程格子“男神初现”校草选拨总决赛在北京地质大学完美落幕。瑞典时尚耳机品牌Urbanears为前10名“男神”带来了Hellas无线运动耳机，以表示对他们才貌的鼓励与认可。这些“男神”是从全国37万名参赛选手中选拔而出。网上投票期间，Urbanears还曾献上20个Plattan时尚头戴式耳机，以此来鼓励全国各地在校大学生自信秀出他们的“型”与“色”。为让更多消费者能够闪耀2016年之冬，Urbanears还以系列优惠活动，隆重开启了11月的大门。

课程格子“男神初现”全国前十“男神”获Urbanears Hellas运动无线耳机一副
课程格子“男神初现”全国前十“男神”获Urbanears Hellas运动无线耳机一副

11月1日至11日期间， Urbanears 2016年季中促销活动正式启动，购买Urbanears部分耳机，可享7折优惠。同时，在天猫购物狂欢节来临之际，Urbanears还将于11月7日至11月13日正式启动双11狂欢活动。活动期间，无线蓝牙运动耳机Hellas和入耳式运动耳机Reimers 8折优惠，这是Urbanears Active系列运动耳机在中国的首次优惠活动。更多详情，可进入Urbanears天猫旗舰店页面进行了解：https://urbanears.tmall.com/

Urbanears 11月开启系列优惠活动
Urbanears 11月开启系列优惠活动

Hellas是Urbaneras Active系列运动耳机，吸汗、无线是其最大的特点。Hellas采用了可水洗的网布头带和耳垫，可以直接放入洗衣机进行洗涤，这样出汗就不再是运动时享受音乐的难题了。Hellas还拥有长达14个小时的连续播放时间，并内置了麦克风和滑动触控面板，可以让运动更加无拘无束。与此同时，Hellas还采用了反光线材，为夜跑爱好者提供安全保障。此外，Hellas的折叠和ZoundPlug即时音乐分享功能设计，也为消费者的日常使用增添了便利与光彩。

Urbanears Hellas时尚运动无线耳机
Urbanears Hellas时尚运动无线耳机

课程格子是一款基于课程表的移动社交APP，能够帮助在校大学生了解课程安排，并提供认识一起上课同学的机会。本次课程格子“男神初现”大赛，共吸引了37万余人报名参与，APP投票页面浏览量高达7452万次，决赛现场更是气氛火爆，亮点多多。如大二应征入伍，现退伍继续读书的陈鑫，一场综合格斗术表演，尽显男子气概；钢琴王子谭森洋，一首粤语弹唱《1874》拢获一群迷妹。这些90后“男神”以自己的才艺和个性，完美展现了属于年轻一代的“型”与“色”，让我们看到了不一样的青春。

Urbanears是来自斯堪的纳维亚半岛的时尚音乐耳机品牌，致力于成为你每日音乐体验的最佳伴侣。Urbanears传承经典，勇于创新，跳出黑白灰的局限，为耳机赋予丰富的色彩表达。如今，Urbanears凭借14种丰富多元的色彩、别具一格的设计和以人为本的理念，已在全球脱颖而出。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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