“零食第一股”来伊份是如何炼成的

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月12日，上海来伊份股份有限公司（股票代码603777，股票简称“来伊份”）正式挂牌上海证券交易所主板，公开发行6000万股，发行价格为11.67元/股，迎来企业发展的崭新里程。该股首日上涨43.96%，随后连获11个涨停板。截至10月26日，报收于43.59元，总市值达到104.62亿元。



来伊份董事长施永雷和总裁郁瑞芬敲响上市锣

在2012年，来伊份就曾谋求中小板上市，但因受到这一事件的影响，与IPO擦肩而过。近日，来伊份联合创始人、总裁郁瑞芬出席2016中国新三板投资峰会时表示，一个卓越品牌，只有经历风雨才会更加强大，企业要善于化危为机。

上市受阻，来伊份化危为机

10多年前，来伊份在上海成立，以“打造中国休闲食品第一品牌”为愿景，开启了匠心美食之路。来伊份率先采用直营连锁的方式经营休闲食品，一举改变了当时以街边店、路边摊、家庭小作坊为主的零食售卖业态，迅速发展为华东乃至全国最大的休闲食品连锁品牌，覆盖炒货、肉制品、蜜饯、糕点等九大类、近千种产品。来伊份的成功效应，也启发了很多后进的休闲食品企业采用这一模式。

2008年来伊份筹备上市，2010年来伊份完成股份制改造后，正式开启深交所中小板上市之路。2012年在招股说明书预披露阶段，同年的4月24日，媒体报道了蜜饯加工中小工厂中存在的原材料品质差、加工过程不规范、卫生条件不达标、生产资质存疑等现象，涉及蜜饯原料、加工、销售企业共计22家。因搞错国家标准误认为来伊份供应商灵鑫生产的“风味陈皮”产品甜蜜素超标，来伊份被卷入风暴中。

随后，全国各级工商部门对来伊份500多家门店及仓库抽查550余次，产品合格率为100%，由此来伊份没有因此事件被工商部门处罚，完全证明了企业的清白。但该事件还是让来伊份与仅仅一步之遥的资本市场擦肩而过。对产品、对企业发展抱有信心的来伊份，随即启动了上海主板上市进程，历经4年终成正果。

上市虽然很重要，但把企业经营好才是发展的根本。郁瑞芬认为，一个卓越品牌，只有经历风雨才会更加强大，企业要善于化危为机。该事件进一步检验了来伊份团队的凝聚力和战斗力，也让大家在风雨中开阔了格局和视野，能够更加从容、淡定地做好工作。同时，来伊份更加注重品牌建设，由以前的“只做不说”到“边做边说”，利用自媒体去强化和捍卫品牌。“此外，我们现在正在建设全球首家零食博物馆，做工业旅游项目，每年坚持让消费者、媒体全面参观我们的工厂，始终保持对外界的透明度，也是我们从此次事件中学习到的。”

门店、电商和移动APP同步发展

财务数据显示，来伊份近年来保持了较快的业绩增速。据其公布的第三季度报告显示，2016年1—9月营业收入为23.36亿元，较2015年同期增加6838.21万元，增长3.02%；净利润为8016.96万元。

上市是来伊份发展的一个崭新里程碑。从2008年筹备上市以来，8年长跑、历经波折，来伊份开盘首日就上涨43.96%。在此之前，洽洽食品（002557.SZ）、好想你（002582.SZ）等零食品牌均通过中小板上市，来伊份此次A股IPO成功，成为主板“零食第一股”。



来伊份第八代门店

郁瑞芬在2016中国新三板投资峰会上与新三板企业家分享上市心得：“第一天到10点疯涨了近44%，10点暂停了半个小时，涨得很快，也证明资本市场对来伊份是肯定的评价，对于我们17年来坚持用心做好每个产品、服务好每个消费者的肯定和回报，在座各位把自己的企业和产品做强了，一定有更多机会。”

休闲食品现在有1800多亿的市场容量，年均增长16%以上。中国消费市场正在从“温饱型”向“享受型”迈进，消费者喜欢快乐、轻松的休闲文化和生活方式，也在逐步接受“主食偏零食补”的健康观念，未来还会更加注重健康类的产品。

据郁瑞芬透露，上市后，来伊份会加大市场开拓的力度，主要涉及三个方面。其一，门店扩张：来自门店的销售一直是来伊份非常强势的领域，尤其是第八代门店推出后单店产值平均增长20%以上。此次募集资金将计划对上海、江苏、浙江、安徽、北京共1158家现有门店进行升级，同时在上述地区寻求最佳地理位置新建275家连锁终端门店。其二，发展电商：17年来伊份累计服务4.7亿人次消费者，具有很强的品牌效应。来伊份电商虽然这几年发展速度比较快，但跟来伊份当前的品牌实力及市场地位相比，尚有一定的差距。上市后，来伊份肯定会加快电商的发展。其三，移动APP：目前来伊份的移动APP，无论是装机人数还是产值方面，均在休闲食品行业名列前茅，“我们发展很快，但还需要做到更好，这块我们也会加大投入。”

来伊份每半年对供应商就会进行考评，“我们把所有供应商老板当成车间主任，是我们带着他们在成长。” 郁瑞芬表示，“某山楂供应商在上世纪90年代非常辉煌，快速发展造成了它当时与卖场间回款特别困难，现金流断了，跌到谷底后1元被政府收购，最后2003年与来伊份合作时连收购原料的钱都没有，我借钱给他。我主要看老板很勤劳，产品很好，我没有理由不帮他。现在这家山楂供应商与来伊份合作好几千万订单，我们是他的核心客户，占40%。此外他还出口，年销售额过亿元。”