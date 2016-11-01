安心保险总裁钟诚做客中国保险大讲坛 分享互联网保险思考与实践

北京2016年11月1日电 /美通社/ -- 10月28日，中国保险协会举办第122期中国保险大讲堂，安心保险总裁钟诚受邀讲授“互联网保险思考与实践”，钟诚总裁以安心保险的实践经验为样例，细数中国互联网保险行业的新发展，带来一次有料又有趣的前沿分享。

中国保险大讲堂是中保协创办的面向全行业的高端学习交流平台，坚持“立足行业发展，把握时代脉络”的指导思想，汇集了社会各界的知名专家、学者，同时，坚持公益特色，免费向行业开放。安心保险总裁钟诚本次受邀演讲，体现了行业对安心保险探索互联网保险创新实践的认可与肯定。

目前，中国的保险行业面临迅速发展，2015年中国总保费规模已赶超英国成为世界第三，其中互联网保费增速明显，保民已超过3.3亿，政策取向及投资市场均利好互联网保险业，因此其发展前景广阔。安心保险总裁钟诚认为，互联网保险不应该仅将互联网当作新的保险销售渠道，也不应该仅关注互联网保险公司推出的创新场景化险种，真正的互联网保险应该是利用先进技术对保险行业全流程的互联网再造。

具体而言，安心保险运用移动互联、大数据、人工智能、云计算等新技术完成包括产品、运营、营销以及渠道等全业务链条的再造。钟诚总裁表示，安心保险通过互联网技术，将保险公司的柜台搬到客户的手机上，让消费者能够享受7*24小时不间断的便捷服务；将互联网思维贯穿投保、交费、核保、承保、理赔和给付等保险全过程，则实现从定价到理赔的全流程变革。安心保险的这些创新，为消费者提供了更为简单化、标准化、流程化的全方位服务体验。

从互联网保险现实发展状况来看，产品设计、风险控制及理赔简化是变革的关键层面。鉴于此，安心保险不断丰富保险产品形态，不仅有基于互联网场景的创新型碎片险，响应国家号召的短期健康险，还将传统保险的互联网化作为产品拓展的重要方向，希冀满足大众所有的风险保障需求。即将上线的安心互联网车险即是传统保险的互联网化，致力于解决车险理赔难的行业痛点。

安心总裁钟诚出身传统保险业，对车险理赔难问题认识深刻。他表示，安心保险可以通过大数据和反欺诈模型分析筛选可靠用户，把有欺诈行为的客户挡在外面，因而“好人”车主出险后不必提交复杂的理赔材料自证清白，仅上传几张照片便可享受快捷的理赔服务，这从根本上改变了传统的理赔举证流程。

目前互联网保险创业公司已超过200家，2016年至今就成立超100家。大家的商业模式和聚焦点都有所不同，有聚焦销售端的、服务端的，还有大数据精准营销端的。对此，钟诚认为，互联网保险行业的快速发展，显示了保险业适应互联网时代创新能力，但更重要的是离不开监管部门对互联网保险大力扶持、促进和推动，离不开监管部门因地适宜，针对互联网保险的新特点采取新的监管办法，为互联网保险松绑、减负和降压。

同时，钟诚还提到，中国的互联网保险行业经历了萌芽阶段，目前仍处于探索实践阶段。尤其是发放互联网保险公司牌照这种创新尝试，很难从国外取得借鉴经验。因此，他希望在互联网保险探索过程中，监管部门和媒体对于互联网保险要有鼓励和包容的态度，给予互联网保险更宽容的成长环境，让市场在资源配置中真正的起决定性的作用。

最后，钟诚真切表示，希望安心保险能和这些创新企业实现数据共享，能够把客户流量变成保险产品，提供给客户更好的服务。未来，互联网保险企业可以一起共生、共享、共赢，为中国保险业开启发展的新时代。