西博会第二阶段于11月10日-14日展开 为西部体育产业大会提供平台

成都2016年11月1日电 /美通社/ -- 2014年10月，国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，引发了政府、资本、市场的高度关注与积极投入，在“健康中国”国家战略的背景下，体育产业已成为我国当前供给侧结构性改革中的又一经济增长点，相关企业更是借此机遇寻求发展良机。本次西博会第二阶段将于11月10日-14日，在7号馆“体育产业馆”展开。届时将有近百家国内知名体育企业机构参展，涵盖体育旅游、户外运动、体育赛事、体育用品、政府体育部门等，主要分为全民健身赛事与器械体验区、体育旅游区、互联网+体育展区、校园体育展区、体育城市综合营销展区、冰雪运动展区、户外用品展区，蓝足羽毛球运动展区等。活动丰富，趣味多多，项目多多，欢迎前来参加。

首届中国西部体育产业大会亮相蓉城

由四川省体育局、四川省旅游发展委员会、四川博览事务局支持举办的首届中国西部体育产业大会-2016中国西部体育旅游发展高峰论坛即将在蓉开启，本次论坛于2016年11月10日在世纪城国际会议中心金桂厅举办。论坛分为主题演讲、圆桌对话、项目推介、项目路演等环节，邀请了体育产业界和体育旅游界的知名行业领袖、专家学者，以及政府官员、企业高管莅临。通过西博会对外开放、贸易合作的平台，对外展示西部的体育产业、体育旅游融合发展成就，共谋西部体育产业、体育旅游融合发展大计，推介与孵化西部体育产业项目和体育旅游精品项目等。

全民参与体育，一起“健康中国”

现向全国征集体育产业有识之士，共同为中国体育产业与体育旅游发展添砖加瓦。

1）投资基金公司：征集对体育旅游项目感兴趣的投资基金公司以及投资商。

2）专业观众报名：如果你对体育产业馆和论坛感兴趣，欢迎报名成为西博会的专业观众，组委会将统一制作专业观众证件。



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