贝尔直升机与陕西航空产业发展集团、西安直升机有限公司签署协议

构建未来合作蓝图 共促中国航空产业发展

多方达成共识拟协作建立贝尔 407GXP直升机在中国组装能力

珠海2016年11月1日电 /美通社/ -- 德事隆集团（纽约证交所代码：TXT）旗下贝尔直升机今日宣布与陕西能源集团下属陕西航空产业发展集团有限公司及西安直升机有限公司签署了一份框架协议。根据协议，贝尔直升机将协助陕西航空产业发展集团有限公司及西安直升机有限公司组建新公司，建立组装与再售贝尔407GXP直升机的能力，服务于中国政府及政府相关客户。这份协议也将为发展在华维护、培训及客户支持能力奠定基础。作为该框架协议的一部分，三方将进一步商讨一份为期五年的购买协议，届时新公司购置的100架贝尔407GXP将专注于多种用途，包括在国内提供直升机紧急医疗服务（HEMS）与实现执法任务。

贝尔直升机全球商业销售和市场营销执行副总裁帕特里克·穆雷（Patrick Moulay）与陕西省副省长姜峰、陕西能源集团董事长袁小宁、美国驻北京大使馆的使团副团长阮大为、加拿大驻广州总领事白静芳、陕西航空产业发展集团有限公司总经理王永安以及西安直升机有限公司董事长孙怀合等重要嘉宾共同出席了此次在中国航展上的特殊签约仪式。

帕特里克·穆雷表示：“贝尔直升机很高兴能在中国建立这一具有重大意义的合作伙伴关系，从而进一步发展从装配到综合性客户支持等广泛服务能力 。作为一款值得信赖的多用途机型，贝尔407GXP在中国以及全球的需求持续保持强劲；为此，我们很自豪地看到市场对这一机型的巨大信赖。”

根据该框架协议，三家公司将通力合作为贝尔407GXP在中国西安发展生产和支持能力。贝尔407系列直升机深受中国客户欢迎，目前已有超过45架贝尔407系列直升机在中国开展多任务用途。

陕西能源集团董事长袁小宁表示：“贝尔直升机拥有80年直升机制造经验，我们对双方合作的前景感到非常乐观，这将为中国直升机市场带来卓越的技术，注入活力，同时提升国内直升机产业的服务质量。我们相信贝尔407GXP的卓越性能、安全性以及运营经济性可使其成为中国直升机市场上的卓越之选。”

西安直升机有限公司董事长孙怀合补充道：“我们持续致力于增强民众的幸福感。西安直升机志在建立一个全国性的紧急医疗服务网络；并作为中国救援体系的一部分，这一网络将集合多方支持与资源，矢志为挽救民众生命争取更多时间。”

陕西航空产业发展集团有限公司位于陕西省西安市，于2014年6月成立。作为一个航空产业与投资融资的平台，其致力于支持陕西省政府参与国家航空产业项目，并推动当地航空产业发展。

西安直升机有限公司是一家专注于科技创新的通用航空企业。自2014年至今，西安直升机有限公司经营常规直升机紧急医疗服务（HEMS）业务，在此领域积累了丰富的经验；近年来，其业务范围逐渐拓宽至森林防火、电力输送及石油管道巡检等领域，成果颇丰。西安直升机有限公司自主研发的北斗通航指挥系统为通航监管及监测提供良策，现已被中国民用航空局推广于通航应用。

贝尔407GXP于2015年上市，是贝尔407产品线的升级款，可额外提供50磅（22.5公斤）的有效载荷，配以罗尔斯罗伊斯M250新引擎，可提升性能和燃油效率，并提供优异的高温、高海拔性能。贝尔407GXP还配备了新的航空电子功能，如改进的悬停性能计算器，此外新增的500小时传输机械系统翻修间隔也将降低维护成本。

贝尔直升机为其客户在世界各地提供本地化支持，并拥有业内最大的支持网络，在34个国家拥有超过100个授权客户服务设施。在《专业飞行员》杂志的直升机产品支持调查中，贝尔直升机连续22年被客户评选为第一。贝尔直升机还在《垂直》杂志举办的首次全面直升机制造商调查中获得顶级荣誉。贝尔直升机致力于在客户运营的地区配备资源，以加快提供服务和支持，并为客户们提供专业服务人员的支持，他们不仅便于客户获得支持，而且了解操作环境和理解客户需求。

关于贝尔直升机

德事隆集团全资子公司贝尔直升机是业界领先的商用和军用、有人和无人直升机制造商以及革新性倾转旋翼飞机先锋。贝尔直升机全球团队以世界级客户服务、创新和一流品质而著称于世，服务于120 多个国家运营贝尔直升机的客户。

关于德事隆集团

德事隆集团是运用全球飞机、防备、工业和金融业务网络向客户提供创新解决方案和服务的多产业集团。德事隆在全世界以旗下强势品牌而著称，例如贝尔直升机、赛斯纳飞机、Jacobsen、考泰斯、莱康明、E-Z-GO、格林利和德事隆系统。若要获取更多信息，请访问 www.textron.com。

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