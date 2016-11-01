珠海航展今日开幕 中国国航重磅登场

珠海2016年11月1日电 /美通社/ -- 在北京飞往成都的国航航班上，乘客小李头戴VR眼镜，登陆机上网络，点开一部院线同步的好莱坞大片看了起来。仿佛电影院般的娱乐体验让小李沉浸其中，忘了此时仍然身处机舱……在2016年的“第十一届中国国际航空航天博览会”（简称“珠海航展”）上，中国国际航空公司（以下简称“国航”）将会向您证明，在不久的将来，这样的场景就会成为现实。



国航亮相珠海航展



民航局局长冯正霖驻足国航展台 饶有兴趣地听取了国航机上网络服务介绍



英国红箭飞行表演队工作人员参观国航展台

11月1日至6日，国航再次亮相两年一度的珠海航展。本次航展上，国航以“让世界发现你”为主题，重点展示了国航2015年至2016年的新开航线网络以及最新的机上网络和VR体验区。民航局局长冯正霖也驻足国航展台，饶有兴趣地听取了国航机上网络服务介绍。

在国航展台的布置上，设计师充分利用展台的梯形空间，设计出环抱包围的展台效果，从整体造型到形象展示，从产品介绍到互动体验，大量运用多媒体技术，滚动播放视频的LED无缝天幕大屏吸引了许多参观者的目光。在机模展示区，发光灯箱环绕成一条色彩绚丽的“时空隧道”，隧道的中心位置摆放着一架直径近3米的波音747-8机模。此款机型是波音传奇机型747的最新一代产品，具有更加高效、安静、环保的特点，目前它作为国航国际远程航线的主力宽体机型，为旅客带来美好舒适的乘机体验。

活动现场，国航的空乘人员还进行了精彩的表演，并与参观者进行了一系列互动。现场参观者通过回答问题、下载国航客户端、关注国航微信等活动领取国航精美小礼品，让气氛更加热烈。

在本次展会上，国航重点展示了近两年的新开航线。作为航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲及大洋洲等六大洲的航空公司，国航持续加速拓展以北京为核心枢纽的全球航线网络，同时也重视各区域重点城市洲际航线的同步推进，不断完善国航在全球的航线布局。2016年，国航相继开通了深圳-北京-洛杉矶、深圳-法兰克福、重庆-迪拜、温州-首尔、银川-重庆-芽庄、杭州-素叻他尼、上海-圣何塞、北京-华沙等航线，还将开通成都-悉尼、深圳-墨尔本航线，为旅客提供更加丰富和便捷的出行选择。目前，国航的通航国家（地区）39个，通航城市178个，客运航线条数达到376条。依托星空联盟强大的全球航空网络，可以把旅客运达193个国家。

机上网络和VR体验区无疑是国航展台的一大亮点。近年来，国航积极探索地空互联方式，致力于机上互联网应用的实现。2013年，国航成为国内首家提供机上互联网通讯服务的航空公司。2014年，国航实现机上宽带上网，引发了广泛反响。在体验区，参观者可以坐在虚拟的机舱环境内，使用触摸屏，体验机上Wi-Fi，只要登陆空中网络平台，即可实现空中上网，发邮件、发微博、与地面视频通话。未来，国航购买的宽体机都将预装上网设备，整个国航机队也将逐步推进地空互联。

除了机上网络，VR体验也吸引了众多参观者的目光。想象一下，乘客坐在机舱里，头戴VR眼镜，在星空下飞行，或置身于浪漫的电影场景……虚拟现实体验即将在机舱内变为现实。预计明年，国航将在部分航线提供带有虚拟现实技术的付费机舱服务。届时，乘客在出发地领取VR设备，登陆链接空中网络平台，就可以在机上观看电影，或者和地面的朋友玩一场网络游戏，甚至可以在空中下单，购买景点门票、预订酒店。在虚拟现实营造出的相对封闭的娱乐环境中，乘客也能获得更好的娱乐体验和更高的私密性，充分享受科技带来的全新机舱感受。