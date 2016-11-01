中国平安财神节上线 赚钱更赚到有趣人生

西安2016年11月1日电 /美通社/ -- 11月1日，中国平安面向全体网民推出的“2016财神节”上线。本次活动以“赚钱，更赚到有趣人生”为主题，活动上线当天五大专区爆款产品悉数登场热卖，互联网用户有望迎来一场线上金融消费盛宴。

2016财神节是中国平安连续三年开展的线上金融消费狂欢节，被誉为“金融界的双十一”。本次活动由平安集团牵头，汇集旗下28家子公司，以陆金所为平台依托，于2016年11月1日至2017年1月6日期间共推出超过80款财神节专属产品，力求为网民打造一个规模更大、产品更具吸引力、购买体验更丰富的金融交易狂欢节。

五大专区齐发，欢抢“亿元理财体验金”

本次“财神节”共推出超过80款专属产品，涵盖保险、银行、投资、互联网金融等各项业务。为进一步提升网络用户购买体验，财神节主活动平台共分为5个专区 -- 精选专区、理财专区、保险专区、创新金融专区、拼手气专区，用户可根据自身需求，快速找到相对应的产品。

财神节期间，由陆金所打造的主题活动“赚钱，更赚到有趣人生”，平台将从参与互动用户中抽出两位幸运者获得现金大奖，并送出罗大佑演唱会门票等诸多福利。此外，首次参与陆金所投资的新客户将有机会获得最高达1100的投资券，投资财富汇期限超过315天项目将返回投资金额0.1%的投资券。

平安人寿在财神节期间推出升级后的保障型旗舰产品“平安福”，保障范围涵盖100种疾病，同时联合平安健康险推出“健康行平安RUN健行天下”计划，凡持有平安福（2016）有效保单的被保险人，只要通过平安金管家APP健康活动版块达成约定的运动目标，即有机会获得Apple Watch、星巴克咖啡、肯德基活力早餐及保障额度提升等奖励。

平安产险财神节期间主推“车主进化论，玩赚新生活”，购险及下载好车主app可参与抽奖，奖品包括百台iphone7，最高可抽取1吨油。

针对贵宾客户，平安银行推出“财神送千礼平安迎金福”活动，活动期间，成为平安银行财富客户及以上，将有机会获得星巴克咖啡、半年手机流量、绿色鸡蛋等好礼，更有机会踏上东京迪士尼之旅。

针对用户日益增长的投资理财需求，财神节期间，平安财富宝新用户首次购买活期盈产品，可领取新手现金券，双11当天最高抽1111元，额外享7天10%加薪奖励。一账通为用户提供了多款财神节特别定制的理财产品及优惠，财神节期间用户可购买不同的一账通理财产品，预期年化收益率高至8%。

此外，为践行“赚钱，更赚到有趣人生”品牌理念，本次财神节还特设“创新金融专区”，平安普惠、平安好医生、平安好房、平安租赁等互联网创新公司将为用户提供各类好玩、有趣的产品体验，让金融消费更酷。

“财神”跨界娱乐直播，让赚钱更有趣

为了进一步践行集团围绕“医食住行玩”等生活场景构建的互联网金融战略，本次财神节期间平安将联合腾讯Live Music打造一场能赚钱的演唱会，消费者可以边看边听边买。同时，财神节紧靠互联网“直播”风口，联合新浪财经共同打造“财神来了，中国首届财经网红直播大赛”，期待给用户带来不一样的参与体验。

11月5日，由平安和腾讯Live Music共同发起的罗大佑演唱会，将实现金融+娱乐跨界新模式。演唱会开始前，粉丝可参与财神节相关主题活动，将有机会抽取演唱会免费门票，并获得平安派发的千万红包。演唱会当天，不能亲临现场的粉丝可通过腾讯视频线上观看演唱会直播，并在直播页面上随时点击购买自己感兴趣的财神节爆款产品，实现“娱乐赚钱两不误”。

2016年是移动互联网直播元年，本次财神节平安还创新与新浪财经合作共同打造“财神来了，中国首届财经网红直播大赛”，面向众多具有财经专业知识和爱好财经的人群，提供一个不一样的展示舞台。大赛从11月8日启动招募，并经历海选、决赛，在决赛阶段，晋级的20名选手随机分配到5支导师战队，由各组导师带领队员争夺团队奖及个人奖。网友可以通过新浪财经平台报名参赛，参与财神节相关选题的网络直播。同时，大赛期间，平台将在选手直播期间定时发起红包奖励和产品促销，用户可以边看直播边抢红包，真正实现边玩边赚钱。

此外，财神节期间平安还将与东航和故宫淘宝展开跨界合作，通过构建丰富的消费场景，让用户在金融消费时能感受不一样的乐趣。

“财神节”作为中国平安年度线上金融狂欢节，今年已是第三次连续举办，2014、2015两届财神节活动均创下近2000亿的销售业绩，爆款产品一经推出即受到用户的热情抢购，在业内引起巨大轰动。

平安相关负责人表示，作为国内领先的个人金融生活服务提供商,平安拥有全金融牌照,专业的金融产品设计/风控能力, 经过多年来互联网金融创新的摸索与实践,能为广大消费者提供更具竞争力的全线金融解决方案。财神节品牌理念从首届专注用户“赚钱”到今年提出“更赚到有趣人生”，希望能给用户带来资产财富增值的同时，让金融消费变得更加有趣，给用户生活品质带来实实在在的提升。