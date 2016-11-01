中国平安荣获《亚洲投资者》2016年度“最佳机构奖”

专业投资实力获认可

香港和上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年10月31日，《亚洲投资者》正式公布2016年度“最佳机构奖”榜单。中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”或“集团”）凭借出色专业的投资及资产配置策略，以及在市场波动中仍录得超越市场的正面回报，首次荣登该奖项的地区分榜单（country winners），成为中国内地唯一一家获奖机构。

经过长时间的审查和专业评审，《亚洲投资者》高度认可中国平安在亚太区内的卓越表现，认同集团在资本市场动荡和回报率普遍下跌的情况下，以一贯专业的资产配置策略和适应市场来调整的高度灵活投资配置，成功为投资者提供更佳回报。同时，平安的保费收入保持了快速的增长。平安亦计划扩大其海外和替代投资规模，探索新的投资策略。

过去的一年，中国金融保险行业面对经济下行的压力加大，行业整体利润增速放缓以至出现负增长，经营环境充满挑战。中国平安凭借既定的经营战略，各项业务均保持了超越市场的快速健康发展。截至2016年9月30日，中国平安归属于母公司股东权益较年初增长13.5%至3,793.78亿元，总资产增长11.2%至约5.3万亿元。2016年前三季度，寿险业务规模保费同比增长26.2%至2,955.52亿元，新业务价值同比增长48.1%至353.48亿元。

中国平安在险资投资方面始终严谨控制风险，动态调整权益资产配置比例。面对当前环境形势，集团把握权益市场波动机会，于前三季度稳步推进高评级的固定收益投资、优先股投资。截至2016年9月30日，保险资金投资组合较年初增长8.6%至1.88万亿元。2016年前三季度，保险资金投资组合年化净投资收益率6.0%，年化总投资收益率4.9%。

中国平安表示：“非常高兴获得《亚洲投资者》年度‘最佳机构奖’，这是对集团过去一年的成绩的肯定。中国平安依托综合金融集团雄厚实力，荟萃国内外投资行业精英，以规范、稳健、务实的投资风格，科学理性的投资运作，严格审慎的风险管理，高效先进的投资运营，一直为客户把握投资领域的每个环节，创造长期稳定的回报。面对经济环境带来的挑战，集团将继续保持配合市场情况调整投资策略的灵活性，积极加强投资收益的稳定性和抗周期能力，探索新的投资策略。”

AsianInvestor是亚太区权威资产管理杂志，此奖项是该刊针对亚洲投资机构如退休金基金、主权财富基金、寿险公司等，检视各机构明确发展方向，并邀请行业专家学者与第三方团体给予回馈评选。今年为该刊第三度举办“最佳机构奖”。

今年同期上榜的其它公司还包括：医管局公积金计划（香港区）、国泰人寿（台湾区）、地方公务员共济组合连合会（日本区）、国民年金公团（韩国区）以及马来西亚劳工公积金（南亚区）。