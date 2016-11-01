百胜中国完成拆分 作为独立公司于纽交所上市

百胜中国在上海举行上市远程敲钟仪式

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 百胜中国控股有限公司（“百胜中国”）今天宣布已经完成了从 Yum! Brands（纽约证券交易所股票代码：YUM）的分拆。从今天起，百胜中国将以独立公司的身份在纽约证券交易所正式上市交易，股票代码为YUMC。

“在深耕中国30年后，百胜中国将翻开历史新篇章，以一家独立上市公司的身份继续拓展中国业务，对此我们感到无比兴奋。”百胜中国首席执行官潘伟奇 (Micky Pant) 先生表示。

上市庆祝仪式今天将同时在纽约和上海举行。届时，Yum! Brands 首席执行官 Greg Creed 先生和百胜中国首席执行官潘伟奇先生将在两地敲响上市钟声，正式拉开交易序幕，来纪念这一历史时刻。

潘伟奇先生和百胜中国的四位餐厅经理将在上海一起远程敲响纽约证券交易所开市钟，庆祝百胜中国这家中国最大的独立上市餐饮公司的诞生。这也是纽约证券交易所首次为庆祝一家公司在纽交所上市而在中国举行远程敲钟仪式。为此，纽约证券交易所总裁 Tom Farley 先生亲临上海见证这一时刻，百胜中国董事会四名董事以及百胜中国领导团队也将出席敲钟仪式。

潘伟奇先生说道：“中国史无前例的城镇化进程、迅速壮大的中产阶层以及建设世界一流基础设施的热潮，都为高品质餐饮市场带来巨大的发展机会。百胜中国拥有三大全球知名品牌肯德基、必胜客和 Taco Bell 在中国大陆的独家经营权，拥有小肥羊和东方既白两个独一无二的本地品牌，加之我们覆盖全国1,100多座城市的强大业务版图，这都为我们创造了极其有利的条件，来抓住这一历史机遇。作为一家独立的公司，百胜中国将继续投资增开新餐厅、开发创新菜品、加强数字营销和扩大送餐平台，进一步在全国范围发展我们的品牌。这将使我们可以为更多顾客提供更加美味的餐食，为我们的员工和合作伙伴带来更多发展机会，并给股东创造长期价值。”

纽约证券交易所上市敲钟仪式将于美国东部时间上午9:26分（北京时间晚上9点26分）正式开始，并在 www.livestream.com/NYSE 上进行直播。

更多信息

欲了解百胜中国的更多信息，请浏览网站 www.yumchina.com 或 ir.yumchina.com

百胜中国介绍

百胜中国控股有限公司总部位于上海，是Yum! Brands在中国大陆的特许经营商。百胜中国拥有肯德基、必胜客和Taco Bell三大品牌在中国大陆的独家经营权。肯德基是中国领先的快餐品牌；必胜客是中国市场领先的休闲餐饮品牌；Taco Bell虽然尚未进入中国，但正在全球快速地扩张，并计划在2016年内进入中国市场。百胜中国还直接拥有小肥羊和东方既白连锁餐厅品牌。百胜中国拥有强大的竞争力、与中国大众文化和消费者生活紧密结合的品牌组合、广泛且不断壮大的业务足迹以及运营专长，必将实现进一步增长。百胜中国拥有雄厚的资本、零外部债务，未来将继续增加新的餐厅以及提升单店销售额，来实现系统销售额和利润的持续增长。百胜中国在1,100多座城市拥有7,300多家餐厅和40万余名员工，2015年系统销售额超过80亿美元。中国年轻一代的消费者熟悉数字应用、注重品牌，是推动中国消费增长的主要力量。中国中产阶层群体和城镇人口的进一步增长将催生全球最大的餐饮品牌市场，百胜中国在这一市场上将持续处于领导地位。

前瞻性声明

本传播材料中的若干声明包含符合美国《1933年证券法》中第27A章节以及《1934年证券交易法》第21E章节定义的“前瞻性声明”。我们力求所有的前瞻性声明都符合美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中安全港条款的规定。前瞻性声明通常不与历史或当前事实有严格关联，并可以通过“预计”、“期望”、“相信”、“预期”、“或许”、“可能”、“计划”、“相信（名词）” 、“规划”、“估计”、“目标”、“预料”、“很可能”、“将要”、“应该”、“预测”、“展望”等前瞻性词汇或类似术语加以识别。这些声明基于我们根据历史经验和对历史趋势、当前形势和预期未来发展的认知，以及我们认为在当前情况下适当且合理的其他因素而作出的估计和假设，但我们并不保证这些估计和假设将来一定是正确的。前瞻性声明包括但不限于有关百胜中国未来盈利和表现的声明，包括百胜中国的现行每股盈利增长模型的所有目标及相关因素、有关任何计划向股东派发资本回报的声明以及有关百胜中国或任何旗下业务的资本结构的声明。前瞻性声明并非对业绩的担保，且不可避免地受到已知和未知风险以及难以预测的不确定性的影响，并可能导致实际结果与上述声明中表述的结果严重不符。我们无法向阁下保证我们能够实现任何预期、估计和假设。本演示材料中包含的前瞻性声明仅截至相关材料所标示的日期，而且我们免除自身公开更新前瞻性声明，以反映随后发生的事件或情况的义务。能够导致实际结果与前瞻性声明中明示或暗示的结果产生重大出入的因素有很多，包括但不限于：我们是否有能力（在当前预期的时间节点）实现（预期金额的）发展目标；我们的营销手段和产品创新是否成功；我们维护食品安全和质量控制体系的能力；我们控制成本和费用的能力（包括税务成本）以及中国的政治、经济和监管环境发生改变等。此外还有我们目前尚未知晓或者认为不重要的其他风险和不确定性都可能影响前瞻性声明的准确性。评估所有前瞻性声明时都要考虑到其内在的不确定性。请参考我们提交给美国证券交易监督委员会的申报材料（包括Form 10登记声明中包含的信息声明中的“风险因素”和“有关前瞻性声明的警戒性声明”章节列示的信息），以获得更多能够影响我们的财务和其他业绩的额外信息。