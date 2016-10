Stretta疗法十年研究新数据在UEGW 2016上发布

研究显示接受Stretta治疗十年后72%的患者可停止服用胃食管反流病药物

康涅狄格州诺沃克2016年11月1日电 /美通社/ -- Mederi Therapeutics 今天宣布,有关Stretta疗法的最新十年期患者随访数据已在今年的欧洲联合胃肠病学周 (United European Gastroenterology Week,简称 UEGW) 上发布。本次活动在奥地利维也纳举办。数据来自主要作者、意大利都灵大学 (University of Torino) 的 Luca Dughera 博士,数据显示在接受 Stretta 治疗十年后,胃食管反流病症状有显著持久改善,71.9%的患者不需再服用PPI(质子泵抑制剂)。Dughera 博士的研究在“Posters in the Spotlight Sessions”活动上发布,活动表彰了提交至大会的一些最佳研究。

视频 - https://youtu.be/6BoNrwPORoQ

研究随访了251名患者,其中包含57名已经达到十年随访的患者。研究发现 Stretta 疗法具有显著持久的疗效。研究发现包括:

胃灼热和胃食管反流病生存质量分数均有显著提高

71.9% (41/57) 的患者在接受 Stretta 治疗十年后可完全不需要服用 PPI

Stretta 可有效解决胃食管反流病的食道外症候

尽管在正常服用质子泵抑制剂(简称 PPI)等药物,仍有大约30%的胃食管反流病患者存在症状,更多病人担心的是长期服用这些药物的潜在风险。Stretta 是这些服药后仍有症状但又不想手术的胃食管反流病患者的理想疗法。

Stretta 是一种非手术疗法,经口向胃和食管之间的肌肉投放低剂量射频能量。研究显示其作用机制包括增厚肌肉和减小组织顺应性,从而改善屏障功能,减少反流事件和酸暴露并改善症状。

研究题为“使用非烧蚀射频能量 (Stretta) 治疗胃食管反流病。十年随访结果”。在研究中,Dughera 等人确定了需要这种疗法选择的患者类型,那就是不想长期每日服药或者手术的患者,尤其是年轻人。Dughera 博士指出:“年轻的慢性胃食管反流病患者不想终生每天服药,并且想避免手术治疗。”Dughera 还指出,这些十年随访数据与 Noar 等人开展的另一项十年期研究结果一致,这项研究刊登在2014年的《Surgical Endoscopy》上。Noar 博士的研究发现,64%的患者在接受 Stretta 治疗十年后不用再服药,胃食管反流病的健康相关生存质量分数有显著提高,患者满意度也较高。他补充说:“Stretta在临床研究中有着大量的安全有效记录,并得到了美国胃肠内镜外科医师学会 (SAGES) 和美国消化内镜学会 (ASGE) 指南的支持。这是应该提供给胃食管反流病患者的可行治疗选择。”