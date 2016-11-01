裸心社宣布融资扩张

完成与基汇资本的B轮首批融资，加速区域扩张

上海2016年11月1日电 /美通社/ -- 2016年11月1日，总部位于上海的联合办公领军品牌 -- 裸心社，今天宣布成功完成与基汇资本的B轮首批融资。



裸心社会客厅



裸心社会客厅



裸心社公共区域



裸心社小乒乓社



裸心社社区活动



裸心集团创始人高天成

裸心集团 -- 生活方式及酒店集团品牌，于过去10个月，快速进军联合办公产业并在上海中心区域开设了8家裸心社：遍及新天地、徐汇（湖南路及复兴路）、商业街（南京路）、金融区（世纪大道）、交通枢纽（虹桥天地）、静安和古北。

基汇资本是一家具有独特定位的私募基金管理公司，专注于大中华区房地产市场及全球其它高进入门槛市场的投资。基汇资本的此次投资资金将帮助裸心社加速区域扩张并丰富其投资项目的资源。裸心社将在中国、香港、新加坡及其他东南亚主要城市增开24-30个项目（开发总面积约150,000平方米及30,000社员）。

裸心社以其创新立异的社区化设计被众人和媒体所知晓，并屡获殊荣。包括2016优办最美办公空间大赏颁出的“最美办公空间”、“最美火花·会议”、“ 最美漫步·阶梯”、“ 最美流光·灯”；福布斯杂志盛赞为“亚洲11个最佳共享办公空间”；2016新浪潮商业大赏“最具创意品质空间”；2016上海设计周·创意推荐榜“十大最佳设计空间”；上海沃画报评选为“最佳生活体验空间”。裸心社为其会员提供一个活跃的线上线下社区合作平台，无论是创业者、中小企业还是跨国大公司都能在此交流，“合坐”一张桌，“合作”一个项目，“合做”一个梦想。一些希望紧跟市场脉搏的跨国大公司也被这合作的工作方式及灵活的社区氛围所吸引。裸心社将重“心”定义中国及亚洲的办公市场。

联合办公空间这一产业发展迅猛，自2007年至2015年，每年联合办公空间都有71%的增长，2016至2018年，预计还将有高达68%的年增长率。亚洲市场正逐渐意识到联合办公空间与传统办公室相比的多重优势。裸心的信心来自于其根源在中国，多年来我们在中国运营着高端度假村与生活方式品牌，其中92%的忠实客户是中国人。我们的管理团队多年来积累了丰富的经验和成功案例，深度了解中国市场。

“我们很荣幸能够成为蓬勃成长的联合办公市场的一员，尤其是能与一家在中国拥有如此成功业绩的运营者合作。裸心集团所倡导的生活方式理念和其丰富的酒店管理经验与基汇资本‘热情、责任和创意’的企业DNA非常相似。两个集团在未来的潜在协同效益下，将进一步巩固双方作为地区市场领导者的地位。”

-- 基汇资本执行合伙人、中国地区主管彭庆邦

“当你第一次踏入裸心社时，那里活跃的社区氛围和明亮的客厅设计会给你留下深刻的印象。我们的社区规模在不断扩展，会员已经看到来自社区内部的合作发展机遇正在增长。这次的投资可以让我们实现在不同的城市为更多的会员提供服务，对此我们非常的激动。”

-- 裸心社首席执行官 Jonathan Seliger

“就像一家科技公司，裸心社以敏捷的方式快速地创新。在亚洲联合办公品牌中，我相信我们拥有最强大的内部用户体验和技术团队。我们为会员提供的线上线下服务体验才刚刚开始。”

-- 裸心集团首席信息官 Dominic Penaloza

“从我们的总部上海开始，未来，裸心社目标成为亚洲联合办公产业的翘楚。现在我们已积聚足够的资本帮助我们在2017年增开24-30家裸心社。我为我们的团队感到骄傲。”

-- 裸心集团创始人 高天成（裸心社隶属于裸心集团）