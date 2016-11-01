第四届环球旅游金奖颁奖典礼将于11月29日-30日在杭州举行

杭州2016年11月1日电 /美通社/ -- 世界旅行与旅游理事会认为：至2025年，中国对旅游业的投资达2787亿美元，将取代美国，成为世界第一。



第四届环球旅游投资论坛

2016年，全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到1.25万亿元。到2020年，实现旅游投资总额比2015年翻一番，达到2万亿元。

国家旅游局数据显示，今年1至6月，全国在建旅游项目9944个，实际完成投资4211.5亿元，较去年同期增长约30.5％。总体上看，旅游产品转型升级趋势明显，度假类产品、乡村旅游、文化旅游等成为投资热点。发展态势是：旅游大项目投资增速、民间资本持续活跃、西部投资快速升温、东部地区投资集聚、旅游产品转型升级态势明显、度假旅游投资比重占41.3％、观光旅游投资回落明显、乡村旅游投资成为亮点。

由环球（中国）旅游投资论坛中心、环球旅游金奖评选委员会主办的2016第四届环球（中国）旅游投资论坛暨2016第四届环球（中国）旅游金奖颁奖典礼将于2016年11月29日-30日在杭州举行。本届论坛主题为：传承与创新-中国旅游投资发展之路。作为旅游与酒店业的年度盛事，论坛将总结2016年度旅游与酒店业的发展态势，并展望未来旅游与酒店业的新趋势。届时旅游地产公司、酒店集团、旅游投资人将齐聚一堂，共同研讨政府新政、国内外旅游经济形势、实体经济、互联网经济等对旅游业的影响，并对旅游业发展的诸多领域做出预测和展望。2016第四届环球（中国）旅游投资论坛将秉承高水准、高规格、独立多元的原则，为旅游业奉献上年度投资盛宴。

本届大会将汇集行业权威专家学者、运营机构，行业领袖及专业人士，是行业内不容错过的专业型盛会。本次盛会将通过主题演讲、行业交流、案例分享、实地和网上展厅等多种形式学习交流，探讨业界人士所关注的各类热点话题，预计将吸引国内外行业观众几百人参与。

【主办单位】

环球（中国）旅游投资论坛中心

【承办单位】

北京中凯瑞酒店管理有限公司

【论坛主题】

传承与创新-中国旅游投资发展之路

【网络直播】

新浪商业地产

【媒体支持】

美通社 新浪网 搜狐网 中国经济网 凤凰网 中国旅游报

【参与对象】

旅游地产商、商业地产公司、酒店集团、单体酒店、投融资机构、旅游规划机构、建筑及室内设计机构、科技公司、互联网公司、咨询顾问机构、旅游机构、政府代表

【时间】

2016年11月29日-30日

【接待酒店】

杭州三立开元名都大酒店

【会议机遇】

云集中国旅游业最具影响力高端人士

结识顶级旅游集团精英与投资者

旅游业及酒店界的高层聚会

与业界精英深入探讨和交流，建立更广更新的行业社交圈

直面旅游业的资本商及运营管理者，展示你的合作需求

会晤投资翘楚，学习他们的投资眼光和投资艺术

倾听权威的声音，学习成功实践经验，掌握未来发展趋势

【参与嘉宾】

江苏省旅游协会副会长唐建国先生

山东旅游饭店协会会长何庄龙先生

中国文化创意酒店联盟会长袁学娅女士

上海旅游行业协会秘书长陈雪羽先生

四川省旅游酒店女总经理协会会长李桂琴女士

中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会凌新建先生

无锡市旅游业协会常务副会长徐立新先生

上海海旅专酒店研究院院长朱承强先生

南京旅游职业学院酒店管理学院院长匡家庆先生

山东青年政治学院旅游学院院长张青女士

济南大学商学院旅游与酒店管理系系主任梅青女士

联众集团董事长余学兵先生

克而瑞旅游地产事业部总经理胡晓莺女士

金陵酒店管理有限公司总裁陈雪明先生

雷迪森旅业集团副总裁、浙江国大雷迪森酒店管理有限公司董事长章乃华先生

杭州东方网升科技股份有限公司董事长乔毅先生

夫子宾舍、璞秀居创始人马桂生先生

花间堂CEO何少波先生

原乡度假品牌联合创始人杨诗兵先生

迈点网副总裁丁晓宇先生

浙旅酒店集团副总经理钱利先生

首旅建国酒店管理有限公司首席战略官王强先生

丽晶酒店集团中国区业务拓展资深副总裁蔡硕先生

法国Warwick酒店集团代表陈南光先生

中国(香港)第三方酒店管理有限公司总裁宋静平先生

宝龙艺境酒店管理公司总经理陈刚先生

鹰潭酒店集团董事长赵珍萍先生

大汉酒店管理公司董事长谭伟奇先生

东方儒家酒店集团董事长满长征先生

深圳市盛阳科技股份有限公司副总裁刘乃钢先生

FCY香港梵盛酒店设计有限公司创始人金文斌先生

纽宾凯酒店集团总裁纪晓东先生

速8（中国）酒店集团高级副总裁房国凡先生

尊茂酒店集团副总经理曹铸先生

逸酒店CEO陆峰先生

……

【论坛日程】

2016年11月29日

14:00-18:30

序曲《十面埋伏》

议题一：2016-2017旅游投资观察报告

第一章《魂之舞》

议题二：新一轮的旅游投资机会

议题三：乡村旅游投资的发展空间

议题四：民宿、主题文化、精品酒店的投资之道

议题五：如何玩转度假酒店市场

第二章《春之声圆舞曲》

2016年11月30日

9:00-12:00

议题六：酒店品牌“巷战”时代，如何提升竞争力

议题七：酒店如何高效运用科技工具

议题八：2016年度酒店人才短缺应对案例分享

议题九：2016年度酒店收益最大化案例分享

第三章《光荣与梦想》

13:30-15:30

第四届环球旅游金奖颁奖典礼

尾曲《寂静之声》

2016第四届环球旅游金奖

【机构奖项】

环球（中国）杰出旅游地产投资商

环球（中国）杰出旅游投资项目

环球（中国）杰出酒店管理集团

环球（中国）杰出连锁酒店集团

环球（中国）杰出度假酒店投资商

环球（中国）杰出旅游度假综合体

环球（中国）杰出精品酒店

环球（中国）杰出旅游度假酒店

环球（中国）杰出城市商旅酒店

环球（中国）杰出经济型酒店品牌

环球（中国）杰出精品酒店品牌

环球（中国）杰出主题文化酒店品牌

环球（中国）杰出客栈品牌

环球（中国）杰出乡村酒店

环球（中国）杰出客栈

环球（中国）杰出旅游信息化合作商

环球（中国）杰出旅游投资顾问机构

环球（中国）杰出酒店投资顾问机构

环球（中国）杰出旅游地产规划设计机构

环球（中国）杰出酒店设计机构

环球（中国）杰出酒店供应商

【个人奖项】

2016年度环球（中国）旅游投资风云人物

2016年度环球（中国）杰出旅业职业经理人

2016年度环球（中国）杰出酒店职业经理人

2016年度环球（中国）国际酒店先生

2016年度环球中国酒店先生

2016年度环球（中国）杰出酒店总经理

2016年度环球（中国）旅游创新人物奖

2016年度环球（中国）旅游杰出企业家

评选及报名

【参评依据】参评者必须填写客房数、餐座数、总营业面积、员工数、总营收、客房收入、餐饮收入、毛利额以及企业会员数、会员消费额、OTA网站综合排名等各项内容作为评选依据。

【评选流程】企业自行申报或行业专家及协会推荐报名资料→经评选委员会初评入围确定入围→专家测评评选委员会评审→向部分入围酒店发送获奖通知→论坛暨颁奖典礼现场颁奖。

【论坛费用】

参会费用：人民币3800元/位。(含29日晚餐、30日午餐，专家评选及杂志宣传费用、牌匾费、会务资料等）。非评选单位2000元RMB/位。

住宿费用：杭州三立开元名都大酒店450元RMB/晚（含早）