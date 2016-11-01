美即面膜签约新生代人气偶像迪丽热巴为首位品牌大使

广州2016年11月1日电 /美通社/ -- 近日，美即面膜宣布正式签约新生代人气偶像迪丽热巴为2017年美即面膜首位品牌大使。作为中国女性一直钟爱的面膜品牌，美即面膜势必又将吸引一众年轻人成为品牌真爱粉。迪丽热巴将在11月2日首次携手美即面膜登陆天猫，独家揭秘美迪生活中的护肤小秘密。



美即面膜首位品牌大使迪丽热巴

美迪盛世，热力无双。被誉为90后最美女星之一的新生代人气偶像迪丽热巴，以“闪闪惹人爱”的超高颜值和“可仙可御”的百变造型迷倒众生获得超高人气，出道短短几年就与众多国际大咖合作，成为新晋国民女神。2017年，美即面膜签约迪丽热巴为美即面膜首位品牌大使，不仅被其极品美貌惊艳，更是为美迪率真自然的性格打动。美即面膜将与新生代人气偶像迪丽热巴，带领中国女性一起，捍卫颜值，美出天然！在迪丽热巴幕后生活探秘的拍摄现场，她总是活力四射，坦率展现她荧幕下生活的每一面，无论是做瑜伽时的无敌大长腿，还是泡澡时享受的可爱小神情，外加不经意间又贡献的表情包，一定能让迷妹迷弟们大呼过瘾！美迪更大方分享独家美丽秘诀：坚持不懈的运动，每日从新鲜水果中汲取天然维生素，以及定期的面膜护理。在正式拍摄前，美迪更是毫不掩饰她对于石榴的钟爱，光速吃掉一整颗，惊呆了现场的一众小伙伴们。美即面膜最近推出的新品缤纷新鲜种子力量中，美迪也钟爱于美即鲜石榴籽鲜活亮采面膜，丰富的石榴多酚与多种维生素及矿物质，让美迪内外都闪耀着天然健康的耀眼光芒。



迪丽热巴与她钟爱的美即鲜石榴籽鲜活亮采面膜

而这次双十一美即面膜创意推出的美即面膜组合（酷MA萌版），萌萌哒的酷MA萌更是让美迪爱不释手，忍不住一直自拍，更是cosplay酷MA萌礼盒的萌表情，感觉自己萌萌哒。11月2日，迪丽热巴携美即面膜组合（酷MA萌版）首次亮相天猫平台，萌萌互动，揭秘美迪幕后生活和护肤秘籍“美即面膜一直是我生活的好伙伴，敷完美即面膜，会让我觉得这天美美的过去了。”美迪兴奋地表示：“我和很多年轻女孩一样，非常崇尚美即面膜所倡导的护肤哲学，十分荣幸能成为美即面膜首位品牌大使。”自10月22日美即面膜组合（酷MA萌版）天猫预购正式开启至今，已收到一众酷MA萌迷的追捧，还有不到10天的时间，欢迎登陆天猫抢先预购美即面膜组合（酷MA萌版）礼盒。

美迪与美即面膜的美美相会将带来怎样的惊喜？美颜盛世的她到底会有怎样独家的护肤秘籍？让大家一起拭目以待，遇见美丽请戳 https://pages.tmall.com/wow/hotspot/act/tmall-live-player?wh_cid=ab38debf-2c87-4f83-9c70-47065f2f1a2f。