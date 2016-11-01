Randstad完成对 Monster Worldwide 的收购

加快实施其数字化人力资源战略

荷兰迪门和马萨诸塞州韦斯顿2016年11月1日电 /美通社/ -- 领先的人力资源服务机构 Randstad Holding nv (AMS: RAND) 今天宣布，公司以约4.29亿美元（企业价值）完成了对 Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) 的收购。人才招聘领域的全球领导者 Monster 将继续作为一家独立的实体经营业务，且公司名称保持不变。

由于此次收购，Monster的普通股已在2016年11月1日今天纽约证券交易所开市之前停止交易，并且以后不会在纽交所交易。

顾问

在此次交易中，富国证券 (Wells Fargo Securities) 和 Jones Day 分别担任 Randstad 的独家财务顾问和法律顾问。Monster的独家财务顾问和法律顾问则分别是 Evercore Group L.L.C. 和德杰 (Dechert LLP)。

Randstad简介

Randstad专业提供弹性工作和人力资源服务解决方案，服务范围从临时用工和永久安置到外派员工服务、专业人士、搜寻和筛选、再就业和人力资源解决方案。Randstad Group是世界领先的人力资源服务机构，在阿根廷、比利时和卢森堡、加拿大、智利、法国、德国、希腊、印度、墨西哥、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、英国和美国排名前三，并且在澳大利亚和日本名列前茅。2015年，Randstad在全球39个国家拥有约4473个分支机构和外派员工办公地，公司员工总数约为29750人。2015年，Randstad的营收达192亿欧元。Randstad成立于1960年，总部设在荷兰迪门。Randstad Holding nv在阿姆斯特丹泛欧证交所上市，Randstad股票期权也在此交易。欲了解更多信息，请访问：www.randstad.com。

Monster Worldwide简介

Monster Worldwide, Inc.是人才招聘领域的全球领导者。20多年来，公司已帮助应聘者通过找到更好的工作改善了他们的生活，同时帮助雇主找到最优秀人才。如今，公司业务已遍及全球40多个国家，提供最广泛和最高级的求职、职业管理、招聘和人才管理服务。Monster凭借先进的技术以及智能数字、社交和移动解决方案，包括公司旗舰网站 Monster.com® 和广泛的产品和服务，继续引领人才招聘行业的转型。详情请访问：www.monster.com/about。

前瞻性声明

本新闻稿中包含前瞻性陈述，这些陈述通常是非历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过“预计”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“将”、“展望”和类似表达来识别。前瞻性陈述是基于管理层的当前计划、估计、假设和预测，仅代表截至发布之日的情况。除非法律要求，否则Randstad和Monster没有义务更新任何前瞻性陈述，来反映新信息或未来事件。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，其中大部分难以预测，并且一般都超过了公司的控制范围，包括：(a) 交易扰乱当前计划和运营的风险；(b) 将Monster整合进Randstad所面临的困难或意料之外的费用；(c) 收购未能按计划进行的风险；(d) 交易完成后在留住员工方面可能出现的困难。受众多因素影响，实际结果可能与前瞻性陈述中暗示的结果产生重大差异，其中很多因素在公司已提交或即将提交给SEC或阿姆斯特丹证券交易所的公开报告中进行了更详细的讨论。