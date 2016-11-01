BRC全球标准发布修订版全球消费品标准

伦敦2016年11月1日电 /美通社/ --

BRC全球标准(BRC Global Standards)在2016年11月1日为其获得国际认可的BRC全球消费品标准(BRC Global Standard for Consumer Products)发布了第四版标准，从2017年5月1日开始，针对第四版标准的审核将取代第三版。

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BRC全球消费品标准于2003年首次公布，自那以后进行了广泛的修改，以便满足范围广泛的消费品行业的需求。一路走来，BRC全球消费品标准已经发展成了一套以风险评估和良好操作规范（GMP，旨在为最终消费者提供品质合格、安全合法的产品）原则为基础的稳健标准。

第四版BRC全球消费品标准在要求的结构上发生了显著的变化，以反映消费品市场的需求。新标准由关于个人护理和家庭(Personal Care and Household)与日用商品(General Merchandise)的两套新标准组成。而每套标准均由支持进行基础和高级两个层次的认证的要求组成。

个人护理和家庭类覆盖配方和加工产品，由于产品的性质和使用，对此类产品的卫生要求一般都比较高。这样的产品包括化妆品、医疗器械、尿布、食品包装与家用清洁剂。

日用商品类则主要覆盖多种多样的加工产品，此类产品的生产流程管理要能确保主要关注产品的安全性和品质。这样的产品包括电气设备、玩具、家具、纺织品和珠宝。

第四版标准有什么新内容？

第四版的优势在于：

有所简化的流程和认证审核方式

以更加基于风险的方式提出要求

保证标准能够达到专业人士的实际购买预期，同时鼓励持续改进

引进基础认证和高级认证这两个层次的认证，以认可配备合规生产系统和支持持续改进的制造商

推出中期报告，以便加快速度，将信息传递给潜在客户

扩大覆盖范围，从制造商和组装包装公司扩大到包括原材料和零部件供应商，以及不直接进行零售销售（举例来说，批发）的产品

修改审核者选择计划，以进一步提升能力和一致性

为减少多次审核提供额外的自愿模块。

BRC全球标准计划经理Grace Abamba表示：

“第四版标准根据先前各版的价值制定，同时确保更新内容能支持采取更为简化、更加基于风险的认证审核方式。第四版标准将标准分成个人护理和家庭与日用商品两大类，以便更为明确地提出一系列要求，新版标准还将针对基础和高级这两个层次进行审核。这样的新认证审核方式将支持BRC全球消费品标准与买家的预期进行更为紧密的协调。”

第四版BRC全球消费品标准将在BRC Participate中提供。BRC Participate可以支持立即获取与特定标准有关的所有文件，标准中的每一项条款也将能由此联系到相关文件。现在也可以从BRC Bookshop网店那里购买印刷版和PDF下载版。