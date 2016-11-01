全球青年建筑师为“城上之城”竞赛奉献出城镇化改造的解决方案

芬兰埃斯波2016年11月1日电 /美通社/ -- Metsa Wood 主办的竞赛激励了全球建筑师，纷纷为市中心老建筑设计出木结构扩建部分。来自40个国家的参赛作品为应对城镇化的挑战提供了诸多木结构解决方案。获胜方案将在纽约、上海以及芬兰坦佩雷找到用武之地。

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来自40个国家的建筑师各自提出了以木材（Kerto® LVL -- 层积材）为主要材料的城镇，该任务是为当前的城市建筑设计木结构扩建部分。参赛作品涵盖了全球69个城市，其中包括悉尼、上海、纽约、柏林、巴黎和伦敦。竞赛的主办方为Metsa Wood梅沙木业。

“建筑的发展趋势应当是可持续性的，城市仍应以适于居住为首要目的。许多建筑师，特别是年轻一代的建筑师，依然信守同样的理念。对此，我深感欣慰，来自 MGA 建筑公司和 DBR 设计建筑研究所的本次评审委员会主席 Michael Green 说，“参赛作品创意十足，这将大大提升建筑和社区的价值。”

“参赛设计切实可行，体现出对层积材作为建筑材料的深刻理解，”慕尼黑工业大学木建筑和结构工程系主任 Stefan Winter 教授说。“Kerto LVL 重量轻，施工速度快，正是应对本次竞赛的理想材料。”

“在扩建当前社区的建筑中采用木质结构，这是城镇化问题的重要解决之道。我们无意拆毁社区，而是找到扩建社区的途径，”伦敦南岸大学高级讲师、建筑师 Mike Kane 说。“对于全球持续扩大的城市而言，本次竞赛将激发起人们对这方面问题的讨论。”

全球各地的获胜者

“城镇化使得人们对木材建筑越来越感兴趣。采用木材进行扩建的潜力巨大 -- 仅德国就超过1亿平方米，”Metsa Wood 的业务开发 SVP Mikko Saavalainen 说。

获胜者奖项将分两类：小规模扩建和大规模扩建。奖金总额达到欧元35,000。

小规模扩建类的冠军获得者是为纽约做设计的 Nile Greenberg（美国）和为上海做设计的 Alma Studio（西班牙）。亚军是为伊斯坦布尔做设计的 Superspace（土耳其）以及为柏林做设计的 Sigurd Larsen Design & Architecture（德国）。

大规模扩建类的冠军获得者是为芬兰坦佩雷做设计的 Lisa Voigtlander（德国）和 SungBok Song（韩国）。亚军是为珀斯做设计的 Basic Architects（澳大利亚）和为赫尔辛基做设计的 L Arkkitehdit（芬兰）、为纽约做设计的 Giuseppe De Marinis Gallo 和 Gianluca Gnisci（意大利）以及为香港做设计的 Kim Min Jae Architects（香港）。

欣赏参赛作品全集请访问：http://planb.metsawood.com

图片: http://databank.metsagroup.com/l/QXN_pcPcgdjH

梅沙木业向建筑、工业用户和经销商合作伙伴提供具有竞争力的环保型产品。我们的产品原材料为北欧木材，这是一种质量上乘的可持续原材料。我们在2015年的销售额为9亿欧元，员工有2,000人。梅沙木业是梅沙集团的子公司。