GEMA与YouTube签订授权协议

- 这是一个里程碑，标志着数字时代下的音乐创作者将得到公平合理的报酬

慕尼黑2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年11月1日，GEMA（德国音乐作品演出权与机械复制权协会）与在线平台YouTube签订授权协议，填补了2009年以来授权合同期限上的缺口。GEMA所代表的70,000名音乐创作者和出版人将再次从自己受版权保护的音乐作品在该在线平台上的使用中获取合理报酬。

经过多年的法律纠纷和漫长的谈判，GEMA和YouTube终于达成授权协议。协议签署后，GEMA会员将从受版权保护的作品在YouTube上的使用中获得报酬，YouTube是全球影响力最大的在线平台。此协议的达成也证明了，GEMA始终致力于履行自己的权利信托责任，管理会员的音乐作品版权。

广大网民也是该协议的一大受益人。从现在起，“该内容已被屏蔽”这样的通知不会再出现。YouTube用户在观看含有GEMA受版权保护的作品的音乐视频之前，不会再看到这样的通知。

GEMA首席执行官Harald Heker博士就该协议的签署发表评论说：“经过长达七年的艰苦谈判，我们最终与YouTube达成了这一协议，这对GEMA和我们的会员来说都是一个重大里程碑。我们坚持认为，在数字时代下，创作者应该得到公平合理的报酬，尽管这期间我们遇到了重重阻力。很重要的一点就是，我们如今签署的这一授权协议涵盖了未来和过去的音乐作品。有了这一协议，我们能够帮助会员获得应得的版税收入。”

除了传统的广告类服务外，该协议还包括YouTube已经在美国推出并打算推广到欧洲的新的订阅服务。GEMA广播与网络部门主管Thomas Theune表示：“与YouTube签署这一协议向所有提供原创音乐作品并以此为基础成功建立运营模式的在线平台传递出明确的信号。音乐作品被使用，创作者就应该拿到公平合理的报酬。GEMA会坚持不懈地积极推进这一目标。”

然而，YouTube和GEMA在YouTube或上传者是否应该对音乐作品的使用授权负责这一问题上仍持有不同的法律立场。

尽管有些观点不同，GEMA和YouTube仍然希望能在保护GEMA会员权益的同时，为YouTube用户继续获得更好的体验奠定稳固的基础。

Harald Heker博士强调：“尽管已经达成协议，政策制定者们还要解决一个问题，那就是确立清晰的法律框架。文化和创意作品带来的经济价值应该与作品的创作者共享。必须建立现代版权制度，让音乐的创作者能够参与到数字内容产业的价值链中并得到应有的报酬。”

欲观看视频材料，请访问：http://www.gema.de/youtube/footage

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GEMA受托管理德国70,000多名会员以及全球超过200万名版权所有者的版权。