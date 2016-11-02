Egli AG和Fasa在业内组建合资公司

立陶宛马里扬泊列2016年11月2日电 /美通社/ -- 两家全球知名的公司 -- 立陶宛包装线生产商 Fasa 和瑞士黄油与人造黄油加工线生产商 Egli AG -- 组建合资公司。这家全新的合资公司将扩大经营区域和客户群，并将帮助提供一站式加工与包装设备，同时将在全球范围内提升即时客户服务水平。

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Fasa 首席执行官 Karolis Samusis 表示：“瑞士是优质产品与工艺的象征，而由于这次合作，Fasa 设备的质量控制将达到更高的标准。Egli AG 经证明在该市场具有强大的价值与领导力，现在我们有望将此与 Fasa 的强大地位结合在一起并开辟新市场、新客户和新领域。Fasa 非常注重研发，此次合作只会使我们在竞争非常激烈的市场中扩大影响力。”

Egli AG 首席执行官 Rudenz Egli 补充说：“通过与我们的经销商不断保持联系，我们认识到产品齐全的重要性，因此我们之间的合作期待已久并有益于双方公司，从而使我们能从扩大销售中受益。我们将为我们的日常工作和对合作伙伴的承诺创造更多价值。从现在起，Fasa 和 Egli AG 的全部产品都将贴有公布这次合作的全新标识。”

据信一个地区内两家经验丰富的生产商的合作将在销售方面实现协同效应，同时双方公司都面临增长的需求。此外，交流良好的实践和专业知识也将完善内部流程与营销策略。双方合作的主要优势在于，可以为位于立陶宛和瑞士的两家公司尽可能地分散风险和实现市场的多样化发展。因此，不管新客户是需要生产散装黄油，还是要制作零售的人造黄油包装，他们都将从一站式的全面个性化解决方案中受益。