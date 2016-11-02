您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Fluendo为100万台瘦客户机配备合法的多媒体软件

2016年11月02日 09:05 编辑： 经理人网编辑
0

西班牙巴塞罗那2016年112日电 /美通社/ --

  • 相对于2015年，Fluendo实现了8%的增长
  • Fluendo可以一站式提供微软 (Microsoft)MPEG LAVia Licensing、杜比 (Dolby) 和Technicolor（特艺集团）专利许可
  • 2015年提交给美国法庭的专利侵权诉讼的数量达到第二高
  • Fluendo 将其多媒体解决方案系列扩展至车载信息娱乐系统 (In-Vehicle Infotainment) 和广播（混合广播宽带电视 (HbbTV)）等市场

2015年，西班牙多媒体公司 Fluendo S.A. 为总共996,000台瘦客户机配备了其名为“Fluendo Codec Pack”的软件解决方案，支持合法地播放音频和视频。

（图标 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161027/433427LOGO

如今，Fluendo 的解决方案出现在19.61%的全球瘦客户机生产之中，今年1月至9月，该公司的销售收入达到179万美元，较上年同期增长了8%。

像惠普 (HP)、戴尔 (Dell)、Igel 和 Unicon Software 这样的公司已经采用 Fluendo 的音频和视频编码解决方案，而这是因为Fluendo拥有卓越技术，并能针对知识产权相关诉讼进行法律上的保护。

2015年，总共有5769项与技术专利有关的新诉讼被提交给美国法庭，这一数字为有史以来第二高，而且较上年上升了15%。大型跨国 IT 公司现在为涉及它们平台上的音频和视频压缩的专利相关诉讼所影响，很有可能要面临经济上的处罚。

为了解决这个法律上的问题，Fluendo 的编码解决方案结合了支持当今市场上主流多媒体联盟（如MPEG LA、Via Licensing、微软、杜比和特艺集团）的商业化的专利许可。

除了能支持合法的多媒体解决方案的商业化以外，Fluendo还能提供咨询服务，以便让公司能够根据面向当今市场上的主要平台 -- Linux、Windows、Mac、iOS和Android（安卓）的开源 Gstreamer 框架，开发定制的多媒体应用。

Fluendo 近期与创造数字家庭和屏幕解决方案的领先半导体公司晨星半导体 (MStar Semiconductor) 签署了一份合作协议，以便开发一种兼容HbbTV 2.0规范的系统。

Fluendo首席执行官梅尔切-德尔加多(Merce Delgado) 指出：“与晨星进行合作让我们成为了广播领域 -- 尤其是HbbTV 2.0方面 -- 的首选合作伙伴，并能向市场展现我们在基于 GStreamer 的解决方案上面的专长。”

Fluendo对多媒体创新的承诺使得该公司能够将其解决方案和服务系列扩展到新的细分市场 -- 例如车载信息娱乐系统物联网 (Internet of Things)，并能基于视频分析解决方案发展新的业务线。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/30431.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号