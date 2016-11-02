Fluendo为100万台瘦客户机配备合法的多媒体软件

西班牙巴塞罗那2016年11月2日电 /美通社/ --

相对于 2015年，Fluendo实现了8%的增长

Fluendo可以一站式提供微软 (Microsoft) 、 MPEG LA 、 Via Licensing 、杜比 (Dolby) 和Technicolor（特艺集团）专利许可

2015年提交给美国法庭的专利侵权诉讼的数量达到第二高

Fluendo 将其多媒体解决方案系列扩展至车载信息娱乐系统 (In-Vehicle Infotainment) 和广播（混合广播宽带电视 (HbbTV)）等市场

2015年，西班牙多媒体公司 Fluendo S.A. 为总共996,000台瘦客户机配备了其名为“Fluendo Codec Pack”的软件解决方案，支持合法地播放音频和视频。

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如今，Fluendo 的解决方案出现在19.61%的全球瘦客户机生产之中，今年1月至9月，该公司的销售收入达到179万美元，较上年同期增长了8%。

像惠普 (HP)、戴尔 (Dell)、Igel 和 Unicon Software 这样的公司已经采用 Fluendo 的音频和视频编码解决方案，而这是因为Fluendo拥有卓越技术，并能针对知识产权相关诉讼进行法律上的保护。

2015年，总共有5769项与技术专利有关的新诉讼被提交给美国法庭，这一数字为有史以来第二高，而且较上年上升了15%。大型跨国 IT 公司现在为涉及它们平台上的音频和视频压缩的专利相关诉讼所影响，很有可能要面临经济上的处罚。

为了解决这个法律上的问题，Fluendo 的编码解决方案结合了支持当今市场上主流多媒体联盟（如MPEG LA、Via Licensing、微软、杜比和特艺集团）的商业化的专利许可。

除了能支持合法的多媒体解决方案的商业化以外，Fluendo还能提供咨询服务，以便让公司能够根据面向当今市场上的主要平台 -- Linux、Windows、Mac、iOS和Android（安卓）的开源 Gstreamer 框架，开发定制的多媒体应用。

Fluendo 近期与创造数字家庭和屏幕解决方案的领先半导体公司晨星半导体 (MStar Semiconductor) 签署了一份合作协议，以便开发一种兼容HbbTV 2.0规范的系统。

Fluendo首席执行官梅尔切-德尔加多(Merce Delgado) 指出：“与晨星进行合作让我们成为了广播领域 -- 尤其是HbbTV 2.0方面 -- 的首选合作伙伴，并能向市场展现我们在基于 GStreamer 的解决方案上面的专长。”

Fluendo对多媒体创新的承诺使得该公司能够将其解决方案和服务系列扩展到新的细分市场 -- 例如车载信息娱乐系统和物联网 (Internet of Things)，并能基于视频分析解决方案发展新的业务线。