马头动力工具亮相中国国际航空航天博览会

-- 先进的全系列装配方案引领航空制造业迈向智能化

珠海2016年11月2日电 /美通社/ -- “工业4.0”和“中国制造2025”的大潮，推动着飞机制造业持续性的变革与发展。其中，飞机装配领域中的精益化、智能化、自动化，逐渐崭露头角。这些大趋势，积极推进着马头动力工具的不断创新。11月1日至6日，在珠海举办的第十一届中国国际航空航天博览会上，作为全球装配领域动力工具的领导者，马头动力工具携先进的产品与解决方案隆重亮相，立志携手中国航空航天业，共筑辉煌“蓝天梦”。



马头动力工具亮相中国国际航空航天博览会



马头动力工具亮相中国国际航空航天博览会



马头动力工具亮相中国国际航空航天博览会

作为航展上唯一的动力工具参展商，此次是马头动力工具第二次登陆珠海航展的平台。继2014年初次亮相就赢得航空航天领域广大客户的青睐后，马头动力工具持续发力，以创新为立足点，不断优化产品，推出新的解决方案。其中，电动自动进给钻（EDU）产品在此次航展上首次与大家见面。通过对气动自动进给钻（ADU）产品线进行智能升级，电动自动进给钻将钻孔质量和工作效率提高至一个前所未有的水平，可自动识别不同的材料夹层，并切换相应的制孔参数，同时具有数据保存和网络传输功能，真正做到了响应“工业4.0”对智能化提出的要求。目前，马头动力工具的电动自动进给钻产品已经成为了全球唯一获得空客认证的电动制孔工具，并已经大批量地在生产中使用。

“在马头动力工具，我们坚持以客户为中心，力争成为客户最佳的合作伙伴。”马头动力工具航空团队行业经理石宝隽表示，“我们拥有一支专业的、专注于技术和市场的航空航天团队，主动预见并引领航空装配业的发展趋势，将马头在全球航空航天业巨大的资源优势，与从国内实际情况出发的本地化支持完美结合，从工具的选型到定制化制孔与拧紧解决方案，在各个层面上满足客户不同的需求。”

马头动力工具的展台位于珠海国际航展中心H5展馆，展位号为H5-B3。除了电动自动进给钻产品的首次亮相外，在50平方米的展台上，马头动力工具以“飞机装配与先进技术”为主线，展示了全系列的航空业装配解决方案，其中的亮点包括：

气动 自动进给钻 ： 采用大功率涡轮气马达，轻松应对各种不同的材料，钻孔、铰孔和锪窝一次完成，简化工艺，提高工效，满足现代航空航天业对精确度、安全性和可靠性的严格要求。

采用大功率涡轮气马达，轻松应对各种不同的材料，钻孔、铰孔和锪窝一次完成，简化工艺，提高工效，满足现代航空航天业对精确度、安全性和可靠性的严格要求。 CVI3 拧紧装配系统： 致力于满足关键拧紧的需求。CVI3平台保证了所有安全关键应用过程的数据追溯。集成的防错模块和宽广的工具选择使得柔性化的适用于每个应用成为可能。

致力于满足关键拧紧的需求。CVI3平台保证了所有安全关键应用过程的数据追溯。集成的防错模块和宽广的工具选择使得柔性化的适用于每个应用成为可能。 飞机轮毂轮胎安装设备： 应用全自动传感器的人机界面控制双主轴或多主轴系统，可实现实时监控和数据存储功能。

应用全自动传感器的人机界面控制双主轴或多主轴系统，可实现实时监控和数据存储功能。 带ADU制孔功能及自动送钉的人机协作机器人：应用于无人生产线或辅助人工操作的生产线，满足高精度制孔和自动化的装配要求，从而有效降低人工成本。紧固件覆盖各种铆钉、穿心夹及高锁螺栓等。

马头动力工具拥有为航空航天企业提供工具解决方案的悠久历史。凭借深厚的行业渊源、继续深耕的决心和从未停止的创新的步伐，马头动力工具将以自身的不断成长，助力中国航空航天业稳健发展，迈向“中国制造2025”。