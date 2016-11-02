第七届中英建筑论坛 — 智慧城市，智能生活

广州2016年11月2日电 /美通社/ -- 由广东英国商会以及英中贸易协会联合举办的第七届中英建筑论坛：智慧城市，智能生活，将于2016年11月11日下午在广州文华东方酒店举行。

随着智能生活的时代的到来，科技的高速发展，人们无论是工作、生活还是休闲各方面，都愈加健康、高效，联系也更为紧密。这一变化体现在方方面面，从手机通讯到家居以及办公楼，从交通基建到政府部门，不一而足。第七届中英建筑论坛，广东英国商会将携手奥雅纳工程咨询（上海）有限公司深圳分公司4C沙龙以及华为技术有限公司，邀请现场来宾深入探讨当下发展智能城市的前景及其重要性，同时来宾们也将有机会了解到目前该建筑领域在华南地区所面临的机遇与挑战。

第七届中英建筑论坛演讲嘉宾及概要：

1.） 刘伟棠，奥雅纳董事

题目：智慧生活！

技术上的先进及认知科学塑造着城市的景观及未来建筑环境。今天，全球超过34亿活跃的网络用户平均每天使用互联网的时间超过四小时。我们被互联网联系在一起的时间日渐增加，生活方式化的网络带来的效应改变着我们生活、工作及与人互动，甚至是我们决策的方式。尽管现实是我们去塑造改善人们在智慧城市里的生活方式，我们必须警醒去面对未来的挑战，城市也必须容纳更综合全面的，由智慧城市发展到智慧绿色韧性城市的方法。

2.） Mark Richardson，奥雅纳华南区建筑与规划专业负责人

题目：构建智能！

未来的建筑设计应是智能的，高适应性的以及可以应人的需求、外部环境不同条件迅速作出改变的真正可持续的建筑。听起来妙不可言！面对恶劣天气时，建筑物给予了我们庇护，同时也为我们生活、工作、玩耍及学习创造条件。世界上传统建筑的一个共同特质是具有满足不同用户需求的高适应性，但近几十年的建筑大多数都被设计成仅仅满足单一需求的模式。

然而我们今天观察到的城市生活已经日趋多元，我们也察觉到科技改变着我们互动的方式，我们看到更多更为人性、更高质的建筑的需求，我们也听到人们对于气候变化及能源使用的焦虑。当然，现在有许多关于新型材料的研究,建筑产品及系统的创新，以及“物联网”所带来的潜能等等，都是让人非常振奋的机遇。

如需了解更多以上活动资讯，请电邮至：britchamteam@britchamgd.com

更多信息，请扫描以下二维码，关注广东英国商会微信公众平台：