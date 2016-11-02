林德电子向绿菱气体授予2015年全球供应商奖

绿菱气体科技有限公司凭借卓越品质、安全性、服务和技术绩效而获得认可

台湾台北2016年11月2日电 /美通社/ -- 林德集团 (The Linde Group) 旗下全球电子公司林德电子 (Linde Electronics) 今天宣布，绿菱气体科技有限公司荣获了2015年林德电子优质供应商奖 (Linde Electronics Preferred Supplier Award for 2015)，以表彰该公司对林德电子的持续支持与承诺。绿菱气体是中华人民共和国特种与电子气体方面规模最大的一家独立生产商与销售商。

林德电子致力于通过向全球半导体、显示器、太阳能和 LED 市场提供可靠、一致、具有竞争力的电子材料产品，引领并突破客户的期望。全球供应商绩效奖是林德电子向供应商表示感谢并鼓励所有供应商努力不断完善的一种方式。

林德电子进行全面的尽职调查，旨在确保其供应链的可靠性。林德根据供应商的技术与运营能力和实施过程对其进行审核，以确保供应的可持续性和一贯品质。供应链一经确定，林德将与供应商持续开展持续参与改进计划，从而使他们能不断了解有关行业趋势和客户日益变化需求的最新信息。林德开展一年一度的全面供应商绩效评估 (SESPA)，涉及林德电子在全球范围内的所有主要原材料供应商。供应商会接受各个方面的评估，包括商业、品质、安全性、交付、技术和服务水平。全球供应商绩效奖是依据 SESPA 计划进行评估的结果。

林德电子负责人 Andreas Weisheit 表示：“对于我们在电子业务中所取得的成功，供应商发挥了重要作用。他们的承诺、持续的品质完善和成本效益将使我们能在全球电子市场共同发展业务并不断保持我们的领先地位。”

绿菱气体总裁赵冰则表示：“绿菱气体非常高兴能够荣获由我们尊敬的合作伙伴林德授予的2015年林德电子优质供应商奖。我们很荣幸与如此专业而高效的公司开展合作，这为我们在营销与品质控制方面提供了良好的支持、建议和资深经验。获得如此积极且有用的反馈与信息使我们能提供更好的产品和更加可靠的服务。我们非常感谢林德一直大力支持我们的业务，并且坚信我们之间的良好交流与合作将引领我们在未来实现更加成功的合作。”