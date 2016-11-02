东营齐润化工采用霍尼韦尔UOP技术生产运输燃料

中国对运输燃料的需求增长已超过美国和欧盟地区国家的总和

美国伊利诺伊州蒂斯普兰2016年11月2日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证券交易所代码：HON）UOP近日宣布，中国东营齐润化工有限公司将在其位于山东省的炼油生产基地内采用霍尼韦尔UOP的 Unicracking™ 加氢裂化技术生产柴油和石脑油，满足国内不断增长的运输燃料需求。除技术授权外，霍尼韦尔UOP还将提供工程设计、开车服务、设备和催化剂。

霍尼韦尔UOP中国区总经理黄志明表示：“目前，中国对运输燃料的需求增长已超过美国和欧盟地区国家的总和。Unicracking 技术能够带给客户更高的灵活性，允许其采用各类不同的原料生产高品质的石脑油、煤油和柴油。这有助于齐润以更低的成本以及更少的氢气和天然气消耗来生产更为广泛的产品。”

霍尼韦尔UOP的 Unicracking 加氢裂化工艺自1964年面世以来，通过不断改进催化剂、装置设计和反应器内件，整个工艺性能得到不断提升。加氢裂化适用于多种流程方案，包括单段和两段式设计等，可帮助客户提高运输燃料收率，满足日益严苛的法规要求，可用的生产原料范围也不断扩大。截至目前，霍尼韦尔UOP已经在40多个国家和地区授权了200多套 Unicracking 加氢裂化装置。

单套 Unicracking 加氢裂化装置可加工直馏VGO（减压蜡油）、焦化瓦斯油和轻循环油，其分馏段包括重质多核芳烃（HPNA）管理，在整个循环周期内可达到接近100%的转化率。

根据美国能源信息署的数据，中国的石油消费量今年预计将增长到约1130万桶/日，到2040年前年度增长率都将保持在2.6%左右。2014年，柴油占据中国石油产品需求量的三分之一，汽油占消耗石油份额的四分之一。由于国内轻型汽车的销量持续走高，汽油的需求量保持强劲增长。

齐润化工有限公司位于山东省东营市，主营产品包括汽油、柴油、轻质烃、混合芳烃、重油、催化原料、渣油、焦化原料、蜡油、燃油、沥青和石脑油等。

关于霍尼韦尔UOP

霍尼韦尔UOP（www.uop.com）是国际领先的供应商和授权商，专门面向炼油、石化和天然气加工行业提供加工技术、催化剂、吸附剂、加工设备和咨询服务。霍尼韦尔UOP是霍尼韦尔国际公司的全资子公司，隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团。集团旗下还包括霍尼韦尔过程控制部（www.honeywellprocess.com），是为石油天然气、炼油、石化、化工等各领域提供自动化控制、仪器设备和服务的先驱者。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔（www.honeywell.com）是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔三大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn，或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。

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