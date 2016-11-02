钱宝生态威力初现 双星闪耀易观之星

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 10月27日，作为国内一年一度的大数据盛典，“2016易观 A10 大数据应用峰会暨易观之星颁奖盛典”在北京召开。钱宝微商及钱宝有票双星闪耀，共获“易观之星”最佳创新奖，出现历届颁奖盛典中“同一生态 两款产品”同时获奖的胜景，“钱宝生态”也应运而生。



易观之星

“易观之星”评奖作为 A10 峰会一项互联网年度盛大评选活动，具有极强的专业性与权威性，通过企业复合增长率，用户规模及活跃度，实力矩阵等维度筛选获奖企业，展现了这些企业在过去一年内中，所在不同行业的快速成长。“易观之星”代表着中国互联网的创新力量，只有在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有较高水平的资源壁垒和市场位置的企业才能入选“易观之星”。这也是钱宝微商及钱宝有票此次获奖的重要原因。



app活跃度排名

钱宝微商及钱宝有票扎根于钱旺系生态圈，前者定位微商平台，坚持做农产品上行的先行者，累计会员1.6亿，2015年交易额18亿元，并持续保持高速增长；钱宝有票创立初期定位票务垂直细分领域，2016年初提出战略转型，布局票务/餐饮/社区/便利/出行/住宿六大板块，致力于打造您身边的生活服务管家。在易观千帆公布的10月用户活跃度最新排名中，钱宝微商进入微商行业三甲，钱宝有票跻身票务行业前十，最终斩获第七名。而这背后，离不开钱宝微商及钱宝有票独具的“T” 字形生态圈。



钱宝生态

仔细研究钱宝微商及钱宝有票的“T” 字形生态圈我们发现，钱宝微商作为钱宝有票的主站，向钱宝有票源源不断的输送优质会员流量及资本扶持，而钱宝有票的全国分公司布局，以及线下高频次的消费服务，又将新客反向引导至钱宝微商主站，形成闭合的生态，良性互补。除此以外，钱旺生态圈在“莱慕朶”面膜/无人机/游戏/在线医疗/在线教育/足球青训等领域的工作，也初见成效，所以此次钱宝微商及钱宝有票荣获“易观之星”创新奖可谓实至名归。

创新，是一个企业长久发展的源动力，相信这样的钱宝微商及钱宝有票，还将给我们带来更多惊喜。