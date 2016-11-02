康德乐宣布达成新的战略分销协议

这将扩大康蒂思在亚太地区的心血管产品阵容

新加坡2016年11月2日电 /美通社/ -- 康德乐(Cardinal Health)达成了两项新的分销协议，这将使其介入血管事业部康蒂思(Cordis)能扩大在亚太地区的心血管产品组合。

康德乐与Biosensors扩大当前的分销协议，即康蒂思将成为Biosensors的冠状动脉介入产品在日本的独家分销商。康德乐还与钟渊(Kaneka)签署了一项分销协议，即康蒂思将负责在欧洲、中东与非洲地区及拉美地区和亚太地区（包括中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰）分销钟渊的经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)球囊导管。这两项协议将进一步增强康蒂思在介入心脏病学领域的强大产品阵容，以及在亚太地区的整体地位。

康德乐医疗产品亚太地区总裁帕特里克-霍尔特(Patrick Holt)表示：“我们立志要在亚太地区心血管领域扩大康蒂思强大的多元化产品组合，签署上述协议是我们实现此目标的重要一步。我们会继续全力提供符合政府首要任务和患者需求的解决方案，为该地区的持续发展做出重大贡献。”

康蒂思将在日本独家分销Biosensors的BMX-J™药物洗脱支架(DES)系统和bp22-4D PTCA球囊。这项协议扩大了与Biosensors达成的现有分销协议（2016年5月公布），这标志着康蒂思重返欧洲、中东与非洲地区特定国家，以及澳大利亚和新西兰的DES市场。Biosensors的强大产品组合将进一步协助患者进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。PCI是一种非手术疗法，通常利用导管来放置支架，从而打开受阻的冠状动脉。

根据与钟渊达成的分销协议，康蒂思将分销钟渊在半顺应性与非顺应性优质耐用型球囊导管方面的全面产品组合。在日本、韩国、澳大利亚和新西兰，康蒂思将以NEON™和NEON™ NC品牌的名义分销钟渊的PTCA球囊支架。在中国，康蒂思将以钟渊品牌的名义独家分销Ikazuchi Rev和Fortis II。在中国一经获批*，康蒂思还将分销Ikazuchi Zero和Raiden 3。钟渊的耐用型PTCA球囊支架具有较小切口的特性和新的亲水涂层，可加快进入钙化病变和比较难以通过的病变。

尽管心血管疾病引发的大部分过早死是可预防的，但每年却有大约1750万人死于该疾病，这预计占到全球所有死亡人数的31%。[1]亚太地区是介入心脏病学不断发展壮大的市场。亚太介入心脏病学市场预计从2014年到2022年将以复合年增长率(CAGR)达到4.8%的速度发展，同比远远高于全球市场预计复合年增长率2.9%的发展速度。全球介入心脏病学设备市场预计到2022年末的估值将达111.6亿美元。[2]