全球首款中文版增强型近地警告系统获美国联邦航空管理局批准

霍尼韦尔成为首家获批为直升机驾驶舱引入非英语语音警告系统的企业

珠海2016年11月2日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证交所代码：HON）增强型近地警告系统的中文普通话版本获得美国联邦航空管理局的批准。中文版系统将提高以中文为母语的飞行员对语音警告的识别度，帮助直升机飞行员提升飞行安全，在关键时刻拯救生命。

霍尼韦尔MK XXII增强型近地警告系统（EGPWS）的普通话版本是史上首款获得美国联邦航空管理局（FAA）批准使用的非英语语音警告驾驶舱系统，对于霍尼韦尔乃至全球航空业具有里程碑式的重要意义。未来，霍尼韦尔也将继续致力于研发其他语言版本的EGPWS系统。

霍尼韦尔于1996年首创的EGPWS系统是一个独立的监视系统，用于监测飞机与周围地形的相对位置，能够有效预防山地、建筑物等因素导致的可控飞行撞地，以及潜在的跑道入侵和冲出跑道等事故，从而保障飞行安全。

霍尼韦尔航空航天集团亚太区公务与通用航空高级商务总监Andy Gill表示：“EGPWS系统是航空史上的最伟大发明之一，我们很高兴能够推出普通话版本EGPWS系统，为母语为汉语的飞行员提供便利。随着直升机在中国的使用日益广泛，霍尼韦尔将继续致力于为飞行员和运营商提供更安全、更高效的最佳解决方案。展望未来，EGPWS普通话版系统的研发成果将为全球其他市场开发出更多语言版本奠定坚实的基础。”

近年来，霍尼韦尔在中国持续加大工程和技术领域投入，现已拥有超过500位工程师，并建立了五家合资企业以支持本土项目和机构的发展。霍尼韦尔中国研发中心航空航天工程与技术部总经理徐军表示：“霍尼韦尔长期深耕中国市场，不断提高本地人才的工程与技术水平。我们的中国工程师们不仅支持全球其他市场的航空产品，也致力于本地研发。他们是中文版EGPWS系统的研发骨干。这个系统的FAA取证是我们扎根中国、提升研发实力的成功典范。”

2016年5月，国务院出台了《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出到2020年建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上。在获批使用中文普通话版EGPWS系统后，霍尼韦尔将以此为契机，帮助中国直升机飞行员提升飞行安全和效率，推动中国通用航空业的稳步发展。

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霍尼韦尔(www.honeywell.com)是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。

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