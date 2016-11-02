教育装备巡展成都行：深化教育改革 促进智慧教育发展

成都2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年10月28日，慧聪教育装备网主办的2016教育装备行业城市系列巡展带领着20余家企业一起走进文明成都，感受魅力蓉城。崛起之城，成功之都成都不仅有着几千年悠久历史，而且智慧教育发展也走在了教育信息化前端。

会议现场汇聚了全国各地的一线教师、教育研究者、政府教育研究人员、以及从事教育装备领域的当地生产商、集成商、用户，共同探索目前四川教育信息化发展和未来教育信息化发展趋势。



2016教育装备行业城市系列巡展成都站现场

应用驱动，深化教育改革创新

电子科技大学信息中心副主任颜凯在会议上具体介绍了目前电子科技大学信息中心的教育信息化发展情况：硬件上有小型机4台、PC 服务器200多台；在云技术方面，虚拟机有300多个，存储容量达到了一个 PB 以上；另外学校具有演播室、多媒体教室等创新教室。颜凯最后提出，目前学校的十三五目标是：“提供服务中心，提供随时随地的再现学习，实现不管是从教学科研还是管理多方面都进行深度的融合”。不仅是电子科技大学，这应该也是目前整个中国各大高校努力发展的目标和方向。

北京华科飞扬科技股份公司西部大区总监谭政在演讲中提到：“教育信息化首要在于教育工作者的信息化。”华科飞扬的两大利器微课制作利器录课宝和课件 SRT 字幕制作利器字幕宝，从根本上解决了目前老师不会用和不想用的现状。

创维光电科技（深圳）有限公司四川分部区域经理田世勇从五大纬度介绍了智慧教育，在理念上，以知识建构教学理论为指导；在技术上，基于大数据的学习分析技术；在途径上，采取全过程动态学习分析和智能推送；在应用上，实现“云+端”的教与学应用；在发展上，是大数据时代翻转课堂2.0发展的最新成果。

新奥特（北京）视频技术有限公司、市场推广与对外合作部经理杨永艳表示：教育云时代的解决方案是云做基础，端做应用，服务做支持，云 + 端 + 服务才能解决设备端。新奥特有专业的服务来支撑用户去应用，打造真正完整让教学能够应用到实际的解决方案。

“让师生不再吃粉笔灰，让孩子充满创造力”是成都松齐明科技有限公司总经理李克盛说得最多的一句话，掷地有声。白衣仙子水溶性粉笔是国内及东南亚唯一大面积使用的无尘板书产品，从根本上解决了老师吃粉笔灰的问题。

北京星光影视设备科技股份有限公司副总经理彭华军在演讲中让大家重新的认识了正在腾飞中的星光。在文化教育中，星光一直致力于做文化讲堂、体育场、校园网建设、多媒体课堂、公共广播、礼堂、会议室、展览、赛事等。看得见的星光一直期待着和众多机构的合作，为推动行业发展做出应有贡献。

爱士杰·高盛集团无线产品事业部总经理徐迁具体讲述了南京高盛和西加云杉强强联合为智慧教育提供优质解决方案。在移动互联网入口与应用之间的搭起优质智慧管道，构架了在运营级网络之上的增值应用服务平台，具备持续开发的数据服务能力。



巡展现场

立足产品，不断升级产品技术

教育信息化的发展离不开国家政策的指引和财政的支持，也更依赖于市场中一大批教育科技企业对教育产业的有力推动。



2016教育装备行业城市系列巡展合作伙伴

参加本次展示的企业有华科飞扬、松齐明、高盛、蓝海团诚、卡西欧、视博数字、锐取、冠标、万维云视、创维光电、方成教学、奥图码、三步、洋铭、新奥特、中龙旗、保凌、中科云视等，展示产品与解决方案覆盖了录播、投影机、无尘粉笔、教学一体机、无线扩音、屏屏通、VR、祼眼3D、数字校园中的网络视讯和无线覆盖等教育行业的主要产品线。

智慧教育的发展一直在路上，成都站的分享和交流促进了整个地区的发展，也为整个行业发展指明方向。未来，企业将与更多学校展开合作，但如何破解“智慧校园”建设中的技术瓶颈，如何加速推进校园与互联网+的融合进程，如何抢占先机赢得市场？下一站，在南宁一起寻找答案。