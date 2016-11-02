安利携斯坦福大学启动健康生活实验室研究项目并招募志愿者

加利福尼亚斯坦福2016年11月2日电 /美通社/ -- 近日，美国斯坦福大学宣布其预防研究中心将开启一项名为健康生活实验室（Wellness Living Laboratory，简称WELL）临床研究项目，旨在探索人类整体健康状况，以及居民幸福感与身体健康的联系。该项目由安利纽崔莱健康研究所健康基金出资1000万美元作为第一个五年研究的初始资金，斯坦福预防医学研究中心的科学家设计、实施并进行分析。

WELL既是一项观察性研究也是一项国际研究，在该项目中，研究人员收集健康数据，并测试行为矫正及其他干涉活动，帮助提高人们的健康情况，干涉活动包括改善与健康活动相关的社会和政策环境，鼓励人们改变生活方式如戒烟、改善饮食和加强锻炼等。项目将在美国加利福尼亚州、中国大陆和台湾招募上万人参与研究。中国地区的研究将由斯坦福与浙江大学公共卫生学院慢性病研究所共同开展，将在杭州市西湖区展开万人调研，以探求经济发展、环境变化、生活方式变化等对健康的影响。

聚焦大局视野引领健康研究趋势

WELL项目的独特之处在于将专注于整体健康研究，而非疾病的起因和结果，最终目标是改善人类健康，提升幸福感，通过确定保持健康的因素和科技来帮助人们以健康的方式生活。

据WELL项目主任、医学教授、理学博士约翰﹒安尼迪斯介绍，绝大多数的生物医学研究专注于疾病治疗，很少有人关注保持健康和预防工作，极少有研究具有大局视野 -- 如何让人们快乐，提高人们的适应性和创造力，充分挖掘他们的潜力，不仅是生活健康，而是更健康地生活。这个项目致力于改变世界医学和人类健康，是重新专注于生物医学研究重点的一个方法。

正如前期在美国的调查工作显示，与幸福感相关的组成因素非常复杂且并不直观，例如对个人来说建立自己的社交网非常重要，可以提升幸福感，但是在社交中的一些难相处的朋友或者家人又会破坏幸福感。同样，疾病虽然看起来是一件坏事，但是事实上疾病会让许多人重新评估他们的生活方式，而这有可能提升幸福感。

美国、中国大陆和台湾三地同时启动 共建健康大数据平台

WELL项目不仅对普通民众的整体健康状况进行跟进，同时也希望能够普通民众做出贡献，最终为他们的家庭和社区创造更健康的环境。据项目负责人介绍，所有参与者可以提出主题，由研究团队跟进进行调查研究。例在美国的参与者中就有人建议WELL研究养宠物是否影响人类健康的问题。目前健康生活实验室项目已经在美国加利福尼亚、中国杭州及台湾地区开展，三地将共建健康大数据平台，并基于此平台构建接近真实世界数据的疾病预测模型以及干预效果预测模型。

在美国加利福尼亚州旧金山湾区，参与者回复在线调查问卷，对健康和幸福进行评估。任何居住在湾区九县的年满18岁的居民都受邀在http://med.stanford.edu/wellforlife.html上注册。目前，调查问卷只有英语版本，但随后会提供普通话、粤语和西班牙语版本。

在杭州，招募18至80岁的参与者，时间五年以上。首批在西湖区64万人中已随机选取3000名参与者受邀加入研究，他们的亲戚朋友也将陆续加入。研究人员将通过调查问卷、生物样品和眼部检查对本人进行评估。

在台湾，WELL将与台湾人体资料库（Taiwan Biobank）合作，该资料库是一项20万人参与的生物医学研究的政府项目。除了填写健康调查问卷，台湾参与者还将捐赠生物样本，例如血液、粪便、唾液和尿液样本来帮助确定健康的生物指标。