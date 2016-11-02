考生调查显示：备考雅思可为学习和未来发展奠定良好的基础

2016年雅思影响力调研报告 -- 覆盖东亚9个国家和地区3000名考生

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 自1989年以来，雅思考试一直凭借其权威性、公平性和安全性，成为全球留学、移民及职业发展领域英语测评的领导者。近期，作为雅思考试主办方之一，英国文化教育协会面向中国、中国香港、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南在内的9个东亚国家和地区开展了一次深度调研，收到了超过 3000 名在 2011 年到 2013 年之间参加过雅思考试的考生回复。本次调研考察并总结了雅思考试对不同年龄层的考生在求学、职业发展及海外移民生活等诸多方面所带来的有效帮助和积极影响。在中国大陆地区的调研结果中：

71%的受访考生为申请海外院校而选择了雅思考试，留美雅思考生增长显著；

雅思考试在中国教育系统中的应用呈现出多样化的发展趋势；

62%的受访考生表明其工作申请和职业进阶直接得益于一份能够精准代表其英语能力的雅思成绩。



2016年雅思影响力调研报告

雅思考试，为考生开启通向世界各国教育机会的大门

迄今为止，雅思已获得全球超过 9,000 所教育机构、雇主单位、专业协会和政府部门的认可。雅思成绩已经成为考生用以证明自身英语语言能力的重要标准。本次调查显示，67%的东亚考生为申请海外院校而选择了雅思考试，留学去向遍布全球32个国家和地区，其中英国、澳大利亚、加拿大和美国为雅思考生最热门的留学目的地。调研结果也再次证明了雅思考试主办方的初衷 -- 希望给母语为非英语国家的使用者创造更多走出国门拓宽眼界、实现留学梦想的机会。

在中国大陆，71%的受访考生为申请海外院校而选择了雅思考试。特别值得关注的是，近几年考雅思去美国的增长尤为迅速 -- 已有共计20万份雅思成绩单发往美国。以雅思成绩成功被美国5所顶尖大学同时录取的考生王贺嘉表示，“雅思考试的试题和考试形式都十分贴近真实生活，所以备考过程让我感觉更为放松、更有自信。” 此外，雅思考试在中国教育系统中的应用也呈现出多样化的发展趋势，雅思成绩被广泛认可，成为学生在入学、毕业、申请奖学金和学生交换项目时英语语言能力的重要衡量标准。与此同时，多家高等院校也逐步开始推行并实施将雅思课程或雅思成绩直接转换成英语学分的项目。

调研结果还显示，雅思考试在大多数东亚国家和地区同样对考生顺利申请国内院校起着至关重要的作用，在中国香港最为明显，高达26%的受访者凭借雅思成绩成功进入本地院校接受教育。一位来自中国香港的雅思考生在调研中提到，“无可厚非，雅思是香港各大院校和机构最为广泛接受和信赖的语言测评考试。”

考生认为，雅思为其顺利完成学业奠定了基础

考生不仅可以用雅思成绩申请海外院校，亦可在雅思备考的过程中获益。雅思考试的内容可重现海外学习和生活的真实场景，考生在锻炼听、说、读、写四项技能的同时，不但可以培养英语思维方式，也可显著提高自身的沟通和社交能力。在中国大陆，54%的考生在课堂互动、论文撰写等学术方面的优异表现直接受益于雅思的备考经验；66%的考生则表示，在入学前认真备考雅思，对其日后在学习过程中取得更为优异的成绩起到了显著且积极的影响。

雅思考试成为国内外职场通行证

在职业发展方面，东亚地区的考生认为，雅思为其带来了如增强自信心、为个人简历增色、优化面试技能、升职加薪以及提升日常工作中的英语沟通能力等更多的个人核心竞争力和职业发展契机。与此同时，国内外雇主单位对雅思也给予了广泛关注和高度认可，不少考生凭借雅思成绩在国内外职场竞争中占据了优势。在本次调研所涉及的东亚国家和地区中，76%的菲律宾考生、46%的新加坡考生、30%的马来西亚考生以及27%的越南考生为其职业申请和发展而选择了雅思考试。其中，为获得海外工作的机会而参加雅思考试的菲律宾考生比例高达64%，新加坡和马来西亚则位列第二和第三，分别占本国参与调研人数的35%和26%。在中国大陆，17%的考生为其职业申请和发展而选择了雅思考试，其中62%的受访考生表明，其工作申请和职业进阶直接得益于一份能够精准代表其英语能力的雅思成绩。

雅思考试，助力考生移民海外，快速融于异国生活

作为受到各国移民局青睐的全球移民类英语考试，雅思分别为申请入籍、永居类签证和配偶、探亲类签证提供两种考试形式：培训类（G类）及生活技能类（Life Skills）。例如，用于英国签证及移民的雅思考试（IELTS for UKVI）是英国签证与移民局在中国大陆地区官方指定的语言水平测试。

在此次调研中，受访考生也提到雅思帮助他们实现了多维的人生目标。67%的中国大陆地区考生表明，雅思在社会交际和职业发展等方面为他们顺利融入异国生活起到了至关重要的作用。其中一位受访者表示，“复习雅思的过程大幅提高了我的英语水平，尤其是日常生活用语方面。雅思是一项非常有价值的考试，如果你用心学习英语并且在生活中不断练习，雅思高分并不像其他考试那样难以实现。”

英国文化教育协会东亚区考试业务总监葛思斌先生表示，“全球参加雅思考试的人数逐年增长，2015年全球考生总数达到270万人次。同时雅思考生也已经将留学申请的方向从英国、美国、加拿大和澳大利亚等传统意义上的热门留学目的地向更多国家扩展，特别是在东亚地区，本国院校机构应用雅思的比例呈现急速增长趋势。此次调研的结果也反映了雅思主办方一直秉持的使命，‘让机遇遇见未来’，坚持在全球统一品质的引领下，提升雅思品牌的核心力量，为实现对考生的承诺做出最大努力。我们很高兴看到雅思考生对考试给予了非常积极的评价，同时我们也深信，雅思考试能够为考生在国际舞台上创造更多的机遇。”